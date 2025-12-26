Πώς φαίνεται ένα τσουνάμι μετά από σεισμό 8,8 Ρίχτερ από δορυφόρο στο διάστημα - Εντυπωσιακό timelapse βίντεο

Ένας δορυφόρος με το όνομα SWOT που εκτοξεύτηκε το 2022 από τη NASA σε συνεργασία με τη γαλλική CNES με στόχο να χαρτογραφήσει τα ύδατα στη Γη, προσέφερε και μια δεύτερη πολύτιμη γνώση στους επιστήμονες.

Κατέγραψε την πορεία ενός τσουνάμι και τους έδωσε για πρώτη φορά ολοκληρωμένη εικόνα για το τι συμβαίνει όταν εκδηλώνεται ένα τέτοιο φαινόμενο μετά από ισχυρό σεισμό.

Αργά το βράδυ της 29ης Ιουλίου 2025, 8,8 Ρίχτερ χτύπησαν τη χερσόνησο Καμτσάκα, 119 χιλιόμετρα μακριά από τη ρωσική πόλη Πετροπαβλόσκ. Πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό μετά από αυτόν του 2011 που σημειώθηκε στο Τόχοκου της νήσου Χονσού στην Ιαπωνία (μέγεθος 9 Ρίχτερ και διάρκεια 6 λεπτά!) και έναν από τους ισχυρότερους όλων των εποχών.