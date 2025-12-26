Πώς φαίνεται ένα τσουνάμι μετά από σεισμό 8,8 Ρίχτερ από δορυφόρο στο διάστημα - Εντυπωσιακό timelapse βίντεο

Επιστήμονες της NASA είδαν τη συμπεριφορά του τσουνάμι που έγινε μετά τον σεισμό της 29ης Ιουλίου στην Καμτσάκα
Ένας δορυφόρος με το όνομα SWOT που εκτοξεύτηκε το 2022 από τη NASA σε συνεργασία με τη γαλλική CNES με στόχο να χαρτογραφήσει τα ύδατα στη Γη, προσέφερε και μια δεύτερη πολύτιμη γνώση στους επιστήμονες.
Κατέγραψε την πορεία ενός τσουνάμι και τους έδωσε για πρώτη φορά ολοκληρωμένη εικόνα για το τι συμβαίνει όταν εκδηλώνεται ένα τέτοιο φαινόμενο μετά από ισχυρό σεισμό.
Αργά το βράδυ της 29ης Ιουλίου 2025, 8,8 Ρίχτερ χτύπησαν τη χερσόνησο Καμτσάκα, 119 χιλιόμετρα μακριά από τη ρωσική πόλη Πετροπαβλόσκ. Πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό μετά από αυτόν του 2011 που σημειώθηκε στο Τόχοκου της νήσου Χονσού στην Ιαπωνία (μέγεθος 9 Ρίχτερ και διάρκεια 6 λεπτά!) και έναν από τους ισχυρότερους όλων των εποχών.
Το τσουνάμι καταγράφηκε από τον δορυφόρο σε υψηλή ανάλυση και σε πλάτος 120 χλμ. δίνοντας στους επιστήμονες τη δυνατότητα έχουν μια συνολική εικόνα της εξέλιξης του φαινομένου, καθώς άλλοι δορυφόροι μέχρι τώρα κατέγραφαν μόνο μια στενή τομή της επιφάνειας.
