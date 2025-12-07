Τέλος εποχής για τα τρόλεϊ στην Αττική: Ξηλώνουν τα καλώδια στον Πειραιά

Από τον Πειραιά ξεκίνησε σήμερα η απομάκρυνση των καλωδίων των τρόλεϊ, στο πλαίσιο αναβάθμισης του δικτύου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Το έργο θα διαρκέσει 18 μήνες, με 143 χλμ καλωδίων προς αποξήλωση, περίπου το 70% του δικτύου, ενώ τα δρομολόγια θα αντικατασταθούν από ηλεκτρικά λεωφορεία.

Οι εργασίες καθυστέρησαν καθώς είχαν συγκεντρωθεί οι εργαζόμενοι και αντιδρούσαν λέγοντας πως δεν υπήρχε λόγος να γίνει η αποξήλωση των καλωδίων ισχυριζόμενοι πως το κόστος δεν θα ήταν χαμηλότερο με τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία. Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλώντας στο ΣΚΑΪ σήμερα το πρωί ανέφερε: «Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα η οποία δεν μπορεί να επισκιαστεί από καμία διαφωνία. Άλλωστε οι διαφωνίες είναι πάντα μέρος του δημοκρατικού διαλόγου. Σήμερα ξεκινάει η αποξήλωση των καλωδίων τρόλεϊ, εδώ από τον Πειραιά.

Ένα πολύ μεγάλο δίκτυο που υπηρέτησε τον Αθηναίο και τον Πειραιώτη εδώ και πάνω από 70 χρόνια, φτάνει σε ένα τέλος εποχής. Αυτό γίνεται γιατί μας το επιτρέπει η τεχνολογία και οι ανάγκες της εποχής πλέον έχουν αλλάξει. Η ίδια ενέργεια που έδωσε το τρόλεϊ για να μπορέσει να μετακινήσει εκατομμύρια πολίτες, πλέον μπορεί να προσφερθεί από ηλεκτρικά λεωφορεία. Αυτό σημαίνει ότι αποχαιρετούμε σταδιακά τα τρόλεϊ με σεβασμό σε όσα προσέφεραν και ως οχήματα και ως εργαζόμενοι. Τεχνικά όμως, αισθητικά και από άποψη δημοσίου και οικονομικού συμφέροντος, ο ουρανός του Πειραιά και της Αθήνας επιτέλους θα αναπνεύσει.

Καταργείται πάνω από το 70% του δικτύου των καλωδίων των τρόλεϊ, ξεκινώντας εδώ από την Πειραιά. Από αύριο οι γραμμές 17 και 20 αντικαθίστανται από ηλεκτρικά λεωφορεία και σταδιακά όλη αυτή η αντικατάσταση θα φτάσει σε όλο το Πειραιά και την Αθήνα».