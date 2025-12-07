Κινητοποίηση για τη σωτηρία του Οδοντωτού: Διαμαρτυρίες σε Διακοπτό και Καλάβρυτα τη Δευτέρα

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με τους Δήμους Αιγιάλειας και Καλαβρύτων, κλιμακώνει τις δράσεις για τη διάσωση και απρόσκοπτη λειτουργία του ιστορικού Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού – Καλαβρύτων.

Για τον σκοπό αυτό, τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 διοργανώνονται δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας:

Στις 11:00, στον Σταθμό του Οδοντωτού στο Διακοπτό.

Στις 13:30, στον Σταθμό του Οδοντωτού στα Καλάβρυτα.

Οι φορείς απευθύνουν ανοικτό κάλεσμα σε πολίτες, συλλόγους, επαγγελματίες και κοινωνικές ομάδες να δώσουν δυναμικό παρών, διεκδικώντας τη συνέχιση της λειτουργίας ενός σιδηροδρομικού μνημείου με τεράστια ιστορική, τουριστική και οικονομική σημασία.

Σε κοινή τους επιστολή, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Αθανάσιος Παπαδόπουλος και ο Δήμαρχος Αιγιάλειας Παναγιώτης Ανδριόπουλος υπογραμμίζουν ότι η μείωση των δρομολογίων σε μόλις δύο ημερησίως έχει πλήξει σοβαρά την τοπική οικονομία και την καθημερινότητα των κατοίκων. Παράλληλα τονίζουν πως η σημερινή κατάσταση ισοδυναμεί με υποβάθμιση ενός μοναδικού μνημείου διεθνούς αξίας.

Οι βασικές διεκδικήσεις περιλαμβάνουν:

Καμία περαιτέρω μείωση των δρομολογίων.

Επαναπροσδιορισμό της συχνότητας και του ωραρίου, ώστε να εξυπηρετείται τόσο η τουριστική κίνηση όσο και οι ανάγκες των μόνιμων κατοίκων.

Άμεσα έργα συντήρησης της υποδομής, αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική θωράκιση και πλήρη στελέχωση του συστήματος.

Συντήρηση και αναβάθμιση του τροχαίου υλικού.

Ο Δήμος Αιγιάλειας, σε ξεχωριστή ανακοίνωση, τονίζει ότι «ο Οδοντωτός ζει – όχι στην αδιαφορία», επισημαίνοντας πως η υποβάθμιση του ιστορικού σιδηροδρόμου πλήττει τον τουρισμό, την οικονομία και την καθημερινότητα των κατοίκων.

Οι κινητοποιήσεις της Δευτέρας αποτελούν ένα ηχηρό μήνυμα αποφασιστικότητας:

Ο Οδοντωτός δεν πρέπει να σταματήσει. Η προστασία και η ενίσχυσή του είναι χρέος όλων.