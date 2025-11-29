Back to Top
Απόψε στην Πάτρα: Μουσική, θέατρο και σινεμά για κάθε γούστο- Πού να πάτε

Από συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις μέχρι κινηματογραφικές προβολές, υπάρχει επιλογή για κάθε λάτρη της ψυχαγωγίας.

Η Πάτρα ζωντανεύει και απόψε με μια σειρά πολιτιστικών επιλογών για κάθε γούστο. Από το μαγικό φως των Candlelight συναυλιών με μουσικές του Ludovico Einaudi και των Queen vs. ABBA, μέχρι θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές προβολές, οι Πατρινοί και οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν μια βραδιά γεμάτη μουσική, θέατρο και σινεμά.

·         Candlelight: Τα Καλύτερα του Ludovico Einaudi- 19:00, στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστήμιο Πατρών. Μια βραδιά με κλασικές μελωδίες κάτω από το φως των κεριών.

·         Candlelight: Queen vs. ABBA- 21:00, στον ίδιο χώρο. Ροκ / ποπ επιλογές σε μια ατμόσφαιρα διαφορετική από το συνηθισμένο.

·        «Ο Κύριος Αμιλκάρ», από την ερασιτεχνική ομάδα «Ρεφενέ»- Θεατρική παράσταση στο Θέατρο Αγορά, 20:00.

·         Στο Options Veso Mare στην Ακτή Δυμαίων παίζεται -μεταξύ άλλων- η ταινία Για Πάντα; - Eternity. Ώρα προβολής: 19:10.

·         Στο Σινεμά Πάνθεον, προβολές συνεχίζονται με την ταινία Σπασμένη Φλέβα (ώρα 19:00 και 21:30).

