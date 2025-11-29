Back to Top
Πάτρα: Μόλις 41 ετών ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός στην οδό Παναχαϊκού

Ο άνδρας φέρεται να αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα υγείας

Μόλις 41 ετών ήταν ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός το απόγευμα της Παρασκευής (29/11/2025) στην οικία του, στην οδό Παναχαϊκού, στην συμβολή με την οδό Γεωργίου Ολυμπίου, στην Πάτρα.

Τον 41χρονο εντόπισαν συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία ενημέρωσαν άμεσα την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και διασωστικά συνεργεία, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Ο άνδρας φέρεται να αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα υγείας, με τις Αρχές να αποκλείουν οποιοδήποτε ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

