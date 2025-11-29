Πατρών- Πύργου: Τρελή πορεία αυτοκινήτου- Στο νοσοκομείο ο οδηγός

O οδηγός κατευθυνόταν προς την Αμαλιάδα όταν έχασε τον έλεγχο του Ι.Χ.
Στο νοσοκομείο του Πύργου μεταφέρθηκε ο οδηγός ενός αυτοκινήτου, ο οποίος τα ξημερώματα του Σαββάτου διέγραψε ανεξέλεγκτη πορεία και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού, στην Εθνική Οδό Πύργου–Πατρών, στο ύψος της διασταύρωσης Βουνάργου.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο οδηγός κατευθυνόταν προς την Αμαλιάδα όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του Ι.Χ., σύμφωνα με το patrisnews.com
Το όχημα ακολούθησε τρελή πορεία, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, συγκρούστηκε σε μεγάλη μεταλλική κολόνα και τελικά κατέληξε στη βοηθητική οδό.
Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει έρευνα από την Τροχαία Πύργου.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr