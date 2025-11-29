Κίεβο: Μπαράζ επιθέσεων από τη Ρωσία με drones και πυραύλους

Μία ακόμα πολύ δύσκολη νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι στο Κίεβο καθώς ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την πόλη, τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο (29/11), μετά το μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε κι άλλοι επτά τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού.

Συγκροτήματα κατοικιών και αρκετά οχήματα υπέστησαν ζημιές σε εννέα τοποθεσίες στην ουκρανική πρωτεύουσα, με τον Τκατσένκο να καταδικάζει την «προσπάθεια των Ρώσων να τρομοκρατήσουν τον άμαχο πληθυσμό».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο ενημέρωσε νωρίτερα ότι ένα 13χρονο παιδί είναι μεταξύ των τραυματιών που διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ δύο ακόμα γυναίκες τραυματίστηκαν εξαιτίας της «εχθρικής επίθεσης με drones και πυραύλους» στο προάστιο Μπροβαρί, ανατολικά της πρωτεύουσας.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως σήμερα αναμένεται συνάντηση της ουκρανικής και της αμερικανικής πλευράς πριν μεταβούν στην Ουκρανία οι εκπρόσωποι του Ντόναλντ Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Με την αμερικανική αντιπροσωπεία θα συναντηθεί ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, o οποίος πήρε τη θέση του επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Άντριι Γερμάκ, που υπέβαλε την παραίτηση του, λίγες ώρες αφότου πράκτορες της υπηρεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του.