Πάτρα: Ποιο κατάστημα εστίασης μεταφέρεται στα Ψηλαλώνια;

Στον χώρο όπου λειτουργούσε το «Talks», ανοίγει την επόμενη εβδομάδα νέος all day χώρος εστίασης

Η πλατεία των Υψηλών Αλωνίων φαίνεται πως μπαίνει σε μια νέα φάση, καθώς πρόκειται να λειτουργήσει εκεί ένας νέος all day χώρος εστίασης.

Το Vermut μεταφέρεται από την παραλιακή ζώνη των Βραχνεΐκων στο κέντρο της Πάτρας.

Η πληροφορία για το νέο εγχείρημα έχει ήδη απασχολήσει την τοπική κοινότητα, με συζητήσεις να πυκνώνουν τόσο στα κοινωνικά δίκτυα όσο και σε επαγγελματικούς κύκλους. Ο νέος χώρος αναμένεται να ανοίξει την ερχόμενη εβδομάδα στο κτίριο της Πλατείας Υψηλών Αλωνίων 24, στο πρώην Talks.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, ο σχεδιασμός επιχειρεί να συνδυάσει στοιχεία χαλαρής καλοκαιρινής ατμόσφαιρας με πιο κεντρικά, αστικά χαρακτηριστικά.

Ειδήσεις