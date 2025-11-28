Έξι χιλιάδες Airbus καλούνται σε ενημέρωση λογισμικού λόγω ηλιακής ακτινοβολίας

Η Airbus ανακοίνωσε ότι περίπου 6.000 αεροσκάφη της – κυρίως A320 και σε μικρότερο βαθμό άλλων τύπων – πρέπει να ενημερώσουν επειγόντως το λογισμικό ελέγχου τους, το οποίο είναι ευάλωτο στην ηλιακή ακτινοβολία.

Η εταιρεία ενημέρωσε σήμερα τους πελάτες της να αναστείλουν άμεσα τις πτήσεις που χρησιμοποιούν αυτό το λογισμικό, καθώς η ανάλυση περιστατικού έδειξε ότι η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να επηρεάσει κρίσιμα δεδομένα των συστημάτων ελέγχου πτήσης.

Η αλλαγή λογισμικού αφορά μεγάλο αριθμό των πλέον ευπώλητων αεροσκαφών της, των A320. Το μέτρο θα επηρεάσει, σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας, περίπου 6.000 αεροσκάφη ή περισσότερο από το 50% του παγκόσμιου στόλου. Επηρεάζονται ακόμη και αεροσκάφη των τύπων A318, A319 και A321.

Οι αεροπορικές εταιρείες που επηρεάζονται από την ευρεία ανάκληση των Airbus A320 για να διορθωθεί η βλάβη του λογισμικού πρέπει να εκτελέσουν τις εργασίες πριν από την επόμενη πτήση, εκτός από κάθε πτήση επανατοποθέτησης σε βάση επισκευής. «Η Airbus αναγνωρίζει ότι αυτές οι συστάσεις θα οδηγήσουν σε διαταραχές της λειτουργίας για τους επιβάτες και τους πελάτες», τονίζει.

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (EASA) θα εκδώσει οδηγία σχετικά με την αξιοπλοΐα έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με την Airbus.

Για τα περίπου δύο τρίτα των αεροσκαφών που επηρεάζονται από το μέτρο, η ανάκληση θα οδηγήσει σε μια σχετικά σύντομη καθήλωσή τους στο έδαφος, καθώς οι αεροπορικές εταιρίες θα επιστρέψουν σε προηγούμενη έκδοση λογισμικού.

Ωστόσο, το μέγεθος της επιχείρησης αναμένεται να προκαλέσει σημαντική αναστάτωση, καθώς το θέμα αυτό προκύπτει λίγο πριν από το Σαββατοκύριακο κατά το οποίο πραγματοποιούνται τα περισσότερα ταξίδια της χρονιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το περιστατικό που προκάλεσε την επιχείρηση επισκευής αφορούσε αεροπλάνο της JetBlue Airways που εκτελούσε πτήση από το Κανκούν του Μεξικού με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Νιούαρκ Λίμπερτι στο Νιου Τζέρσεϊ στις 30 Οκτωβρίου. Η πτήση έκανε αναγκαστική προσγείωση στην Τάμπα της Φλόριντα και αρκετοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, καθώς το Airbus A320 έχασε απότομα ύψος, έπειτα από πρόβλημα στον έλεγχο πτήσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Airbus, υπάρχουν περίπου 11.300 αεροσκάφη της οικογένειας A320 σε λειτουργία, εκ των οποίων 6.440 είναι του βασικού μοντέλου A320.