Ζελένσκι: Οι συνομιλίες Ουκρανίας-ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι σύντομα θα διεξαχθούν συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων σχετικά με προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Στο βιντεοσκοπημένο διάγγελμά του, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι στις συζητήσεις θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμοι Ουκρανοί αξιωματούχοι από τον στρατό, το υπουργείο Εξωτερικών και τις μυστικές υπηρεσίες, οι οποίοι θα εξετάσουν τις δυνατότητες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία πλησιάζει πλέον τα τέσσερα χρόνια.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι εν αναμονή της άφιξης της αμερικανικής αντιπροσωπείας στην Μόσχα την επόμενη εβδομάδα, η Ρωσία αναμένει να έχει ενημέρωση για τα σημεία του προταθέντος ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία που έχουν συμφωνηθεί, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Imnterfax.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ προσέθεσε ότι η Μόσχα εργάζεται με βάση την υπόθεση ότι διαπραγματεύεται το σχέδιο αποκλειστικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες.