Πάτρα: Ανοιχτή εκδήλωση πολιτικού και οικονομικού διαλόγου από το «Κίνημα Δημοκρατίας» -ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Με κεντρικό σύνθημα «Από την Κερδοφορία των λίγων στην Ευημερία του λαού», η Δημοτική Οργάνωση Πάτρας – Δυτικής Αχαΐας – Ερυμάνθου του «Κινήματος Δημοκρατίας» διοργάνωσε ανοιχτή εκδήλωση πολιτικού και οικονομικού διαλόγου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην «Αγορά Αργύρη». Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν το δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και η ανάγκη για παραγωγική ανασυγκρότηση και περιφερειακή ανάπτυξη, με ιδιαίτερη έμφαση στα δεδομένα της Δυτικής Ελλάδας.

Στο πάνελ των ομιλητών συμμετείχαν θεσμικοί παράγοντες και στελέχη του Κινήματος, οι οποίοι ανέλυσαν την τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Συγκεκριμένα, μίλησαν ο Μιχάλης Νικηφόρος (Οικονομολόγος, μέλος της Ε.Γ. του Κινήματος), ο Γιώργος Παππάς (Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτ. Πελοποννήσου & Δυτ. Ελλάδος), ο Γιάννης Ρέππας (Ορκωτός Ελεγκτής, Συντονιστής Τομέα Βιομηχανικής Ανάπτυξης του Κινήματος) και η Μέλπω Λεκατσά (Μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του Κινήματος).

Η εκδήλωση στόχευσε να αποτελέσει ένα ουσιαστικό βήμα διαλόγου για τη μετάβαση σε ένα δικαιότερο και βιώσιμο οικονομικό μοντέλο.