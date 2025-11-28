Κακοκαιρία Adel: Περισσότερα από 200 χιλιοστά νερό στα Τζουμέρκα - Ποιες περιοχές της Αττικής «βούλιαξαν» στη βροχή

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη, σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 36 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 63 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 138 σταθμούς. Επιπλέον, 3 σταθμοί στην Ήπειρο, και πιο συγκεκριμένα στα Τζουμέρκα, κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση στην περιοχή, καθώς η συνολική μηνιαία βροχόπτωση για τον Νοέμβριο έχει πλέον υπερβεί τα 900-1000 χιλιοστά.

Οι βροχές ξεκίνησαν την Τετάρτη 26/11 από τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Ανατολική Μακεδονία & Θράκη και συνεχίστηκαν έως και σήμερα, Παρασκευή 28/11, όπου σημαντικά ύψη υετού καταγράφηκαν και στην ανατολική χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της πόλης της Αθήνας.

Θα ακολουθήσουν επικαιροποιημένες ανακοινώσεις σχετικά με τις καταγραφές της κακοκαιρίας μέχρι τη λήξη της.

Γιατί πλημμύρισε η Αττική



Η βροχή στην Αττική έπεσε γρήγορα, δυνατά και πάνω από μια πόλη με περιορισμένες δυνατότητες απορρόφησης και αποστράγγισης. Οι δρόμοι μετατράπηκαν στιγμιαία σε κανάλια νερού, ενώ οι χαμηλότερες περιοχές της πόλης δέχτηκαν την υδροφόρτιση που το δίκτυο δεν μπόρεσε να απομακρύνει.

Όπως αναλύει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η ποσότητα του νερού, αλλά ο ρυθμός με τον οποίο φθάνει στο έδαφος, ειδικά σε περιβάλλον αστικοποιημένο, που λειτουργεί σαν «σκληρή επιφάνεια». Μεγάλος όγκος νερού σε μικρό χρονικό διάστημα σημαίνει άμεση επιφανειακή συσσώρευση, και όχι σταδιακή απορρόφηση. Το νερό δεν βρίσκει έδαφος να εισχωρήσει, βρίσκει μόνο άσφαλτο και τσιμέντο.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου σταθμών του ΕΑΑ/meteo, η βροχόπτωση στο κέντρο της Αθήνας έφτασε τα 40 mm, ενώ σε περιοχές όπως ο Ζωγράφου και στου Γουδή οι τιμές κυμάνθηκαν στα 38–39 mm. Αυτές οι ποσότητες αποδείχθηκαν υπεραρκετές για να επιβαρύνουν κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου, προκαλώντας τοπικές συγκεντρώσεις νερού, καθυστερήσεις στην κυκλοφορία και μικρές πλημμύρες σε δρόμους που δεν μπορούν να αποφορτίσουν γρήγορα τον υετό. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει ξανά το χρόνιο ζήτημα της ταχείας επιφανειακής απορροής στο λεκανοπέδιο και την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών αποστράγγισης», γράφει και συνεχίζει:

«Την ίδια στιγμή, το σημερινό επεισόδιο μας υπενθύμισε πόσο κρίσιμο είναι να αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο προειδοποίησης. «Σε μια χώρα όπου οι υποδομές ραντάρ έχουν κενά κάλυψης και οι καταιγίδες εκδηλώνονται πλέον με μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση, ο επιχειρησιακός χρόνος αντίδρασης γίνεται ζωτικής σημασίας. Με καλύτερη χρήση δορυφορικών δεδομένων και αριθμητικών προγνωστικών μοντέλων, η προειδοποίηση 1–2 ώρες νωρίτερα δεν είναι μόνο εφικτή, είναι αναγκαία».

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά