Γαλλία: Ο ακροδεξιός Ζορντάν Μπαρντελά φαβορί για να διαδεχθεί τον Εμανουέλ Μακρόν στις εκλογές του 2027

Ο Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος του ακροδεξιού γαλλικού κόμματος Εθνικός Συναγερμός (Rassemblement National), εμφανίζεται ως φαβορί για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2027, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Verian για το περιοδικό L’Hémicycle, που δημοσιεύεται την Παρασκευή (28.11.2025).

Η έρευνα δείχνει ότι ο Μπαρντελά θα συγκέντρωνε σήμερα ποσοστό 35,5%-36,5% στην πρόθεση ψήφου, διατηρώντας σαφές προβάδισμα έναντι των δύο επόμενων υποψηφίων: του πρώην πρωθυπουργού της δεξιάς, Εντουάρ Φιλίπ (16,5%-17%) και του ηγέτη του αριστερού κόμματος Δημόσια Πλατεία (Place publique), Ραφαέλ Γκλικσμάν (11,5%-13%).

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως ο πρόεδρος του RN της Μαρίν Λε Πεν βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων όλων των ηλικιακών ομάδων.

Ένα από τα διακυβεύματα των εκλογών θα είναι η μετακίνηση των ψηφοφόρων του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, που δεν θα μπορεί να θέσει υποψηφιότητα: Σύμφωνα με αυτήν τη δημοσκόπηση, το 52% εξ αυτών θα έδιναν την ψήφο τους στον Εντουάρ Φιλίπ στον πρώτο γύρο και το 20% στον Ραφαέλ Γκλικσμάν.

Σε πολύ κοντινή απόσταση, ο επικεφαλής του κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία (La France insoumise- ριζοσπαστική αριστερά) Ζαν Λικ Μελανσόν συγκεντρώνει ποσοστό 11% – 12% στην πρόθεση ψήφου, ενώ ακολουθεί ο αρχηγός των Ρεπουμπλικάνων (δεξιά) Μπρουνό Ρεταγιό (7,5%) και η επικεφαλής των Οικολόγων, Μαρίν Τοντελιέ (5%).

Η δημοσκόπηση διεξήχθη διαδικτυακά το διάστημα μεταξύ 18 – 20 Νοεμβρίου σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 Γάλλων, ηλικίας 18 ετών και άνω. Το περιθώριο λάθους είναι μεταξύ 1,4 – 3,2%.