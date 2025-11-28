Ιθάκη: Την Τετάρτη η παρουσίαση του βιβλίου του Αλ. Τσίπρα - Οι συμμετέχοντες στο πάνελ

Η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» από τις εκδόσεις Gutenberg πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη (3/12) στο Θέατρο Παλλάς (Βουκουρεστίου 5).

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι: Ιωάννα Λαλιώτου, Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αντώνης Λιάκος, Ιστορικός – Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευγενία Φωτονιάτα, Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Χουλιαράκης, Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015-2019).

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Την παρουσίαση και τον συντονισμό της εκδήλωσης έχουν αναλάβει η Μαρία Νικόλτσιου, Δημοσιογράφος του Alpha TV και ο Αντώνης Αντζολέτος, Δημοσιογράφος στον Σκάϊ και την Καθημερινή.

Ώρα προσέλευσης: 18.30

Ώρα έναρξης: 19.00



