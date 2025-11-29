Πάτρα: Σιωπή και θλίψη για τη Δήμητρα Λιόπετα που «έφυγε» στα 26 της- Σήμερα το τελευταίο αντίο

Σήμερα τελείται η κηδεία της 26χρονης Δήμητρας, η οποία «έφυγε» πρόωρα από τη ζωή, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια Λιόπετα και στην τοπική κοινωνία.

Η νεαρή κοπέλα, κόρη του Βασίλη Λιοπέτα και ανιψιά του Νίκου Λιόπετα, πάλευε τα τελευταία τέσσερα χρόνια με σοβαρή ασθένεια, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπέστη ανακοπή.

Το τραγικό γεγονός αποτελεί το δεύτερο βαρύ πλήγμα για την οικογένεια, καθώς πριν από περίπου τρεις μήνες είχε χαθεί σε τροχαίο ο 27χρονος Δημήτρης, γιος του Νίκου και της Ντίνας Λιόπετα, ιδιοκτητών του Quick Film στην Πάτρα.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Σάββατο, στις 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης. Η οικογένεια παρακαλεί όπως αντί στεφάνων να δοθούν χρήματα για την Κιβωτό της Αγάπης.