Καρυστιανού: «Μας απαξιώνουν»- Συγγενείς ξεσπούν μετά τη διακοπή της δίκης για τα βίντεο λόγω ακατάλληλης αίθουσας

Οι συγγενείς των θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη και οι συνήγοροί τους εξέφρασαν απογοήτευση, καθώς η εκδίκαση της υπόθεσης για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού επικεντρώθηκε ξανά σε διαδικαστικά ζητήματα, μακριά από την ουσία της υπόθεσης.

Καρυστιανού: «Δείχνει απαξίωση και το πώς βλέπουν γενικά την υπόθεση»

Η πρόεδρος του Συλλόγου Τεμπών Μαρία Καρυστιανού δήλωσε: «Θα σας πω τι βιώσαμε εμείς που είναι η τέταρτη φορά που ερχόμαστε και τελικά τίποτα δεν γίνεται, και ο λόγος αυτή τη φορά παραμένει ο ίδιος όπως και την προηγούμενη, ότι δεν υπήρχε αίθουσα έτοιμη μετά από τόσα χρόνια, και τόση ταλαιπωρία να υποδεχθεί όλους τους δικηγόρους και εμάς, όλο τον κόσμο. Αυτό δείχνει την απαξίωση και τον σεβασμό γενικότερα, και την έλλειψη σεβασμού προς το πρόσωπό μας» δήλωσε η κ. Καρυστιανού.

Και πρόσθεσε: «Δείχνει την απαξίωση και το πώς βλέπουν γενικά την υπόθεση με πολύ ελαφρά καρδία. Να πω ότι σε ένα ευνοούμενο κράτος θα έπρεπε να είχαν προστατευθεί τα βίντεο, να είχαμε δει όλοι τι μετέφερε το εμπορικό, και να είχαμε όλους τους ενόρκους και το σωστό κατηγορητήριο, τους κατηγορούμενους και το σωστό κατηγορητήριο. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα έρθουμε στη Λάρισα να υπάρχει αίθουσα, την πέμπτη δηλαδή φορά να ξεκινήσει σωστά η διαδικασία, και να οδηγηθούμε στην εύρεση της αλήθειας που είναι αυτό που μας ενδιαφέρει όλους».