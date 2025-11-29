Κακοκαιρία στο Αίγιο: Μεγάλο κλαδί πεύκου έπεσε δίπλα στην ξύλινη αερογέφυρα

Ένα μεγάλο κλαδί πεύκου κατέπεσε το απόγευμα της Παρασκευής στα Ψηλά Αλώνια του Αιγίου, κοντά στην ξύλινη αερογέφυρα, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.

Το κλαδί έπεσε στο πεζοδρόμιο, στην εξωτερική πλευρά του σημείου, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου, οι οποίες προχώρησαν στον τεμαχισμό και στην άμεση απομάκρυνση του πεσμένου κλαδιού, εξαλείφοντας τον κίνδυνο για τους διερχόμενους. Η ολοκλήρωση του καθαρισμού και η αποκομιδή των υπολειμμάτων αναμένεται να πραγματοποιηθούν από συνεργεία του Δήμου Αιγιαλείας.