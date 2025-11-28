Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας με το Υπουργείο Εξωτερικών

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας, των φορέων εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών Enterprise Greece, Export Credit Greece και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την λειτουργία Γραφείου Εξωστρέφειας υπεγράφη την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2023. Το νέο Γραφείο Εξωστρέφειας θα αποτελέσει το μόνιμο μηχανισμό διασύνδεσης και συνεργασίας της Περιφέρειας με τις δομές του Υπουργείου Εξωτερικών.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας συνυπέγραψαν ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας Δημήτρη Σκάλκου, κατά την τελετή που φιλοξενήθηκε, στο Αρχοντικό Παναγιωτόπουλου, στο Αίγιο.

Πρόκειται για μια ουσιαστική κίνηση για την ενδυνάμωση της παρουσίας των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, καθώς η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εντάσσεται ενεργά στην εθνική πρωτοβουλία δημιουργίας περιφερειακών δομών.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, δήλωσε σχετικά: «Η σημερινή υπογραφή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της οικονομικής διπλωματίας. Με τη δημιουργία του Γραφείου Εξωστρέφειας στη Δυτική Ελλάδα, διαμορφώνουμε ένα σταθερό πλαίσιο υποστήριξης των τοπικών επιχειρήσεων, ώστε να έχουν πρόσβαση σε νέες αγορές, σύγχρονα εργαλεία και εξειδικευμένη τεχνογνωσία.

Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και να δώσουμε στις Περιφέρειες τον ρόλο που τους αξίζει στην εθνική αναπτυξιακή προσπάθεια. Η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ κράτους, περιφερειακής αυτοδιοίκησης και παραγωγικών φορέων αποτελούν προϋπόθεση για τη μετάβαση σε ένα πιο εξωστρεφές και βιώσιμο οικονομικό μοντέλο. Είμαι βέβαιος ότι η Δυτική Ελλάδα θα αξιοποιήσει στο έπακρο αυτή τη νέα δυνατότητα».

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης ανέφερε: «Σήμερα, η Δυτική Ελλάδα κάνει ένα ακόμα βήμα μπροστά προς την πορεία εξωστρέφειας του τόπου μας, που αποτελεί κομβικό στοιχείο της στρατηγικής μας από την αρχή κιόλας της θητείας μας. Είμαστε εδώ για να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο και ακόμα πιο αποτελεσματικά, προκειμένου η Δυτική Ελλάδα να μετατραπεί σε έναν τόπο σύγχρονης παραγωγής, αλλά και σε ισχυρό κόμβο διεθνούς εμπορικής και τουριστικής ισχύος. Γιατί η επιτυχία δεν έρχεται ποτέ από μόνη της. Χρειάζεται στρατηγική, συνεργασίες και σύγχρονα εργαλεία. Αυτό κάνουμε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε καθήκοντα. Διαμορφώνουμε το σύγχρονο επενδυτικό προφίλ της Δυτικής Ελλάδας, με έργα και δράσεις που αξίζουν σε μια περιοχή με τόσες ισχυρές δυνατότητες. Θέλουμε η Δυτική Ελλάδα να είναι τόπος δημιουργίας και ευκαιριών».