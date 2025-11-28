Δήμος Αιγιαλείας: Αναβάλλονται οι σημερινές εκδηλώσεις των «ΠΕΖΟδρώμενων 2025»

Οι δράσεις μετατίθενται για το Σάββατο 29/11/2025
Ο Δήμος Αιγιαλείας ενημερώνει ότι, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Παρασκευής 28/11/2025 στο πλαίσιο των «ΠΕΖΟδρώμενων 2025» αναβάλλεται.
Οι δράσεις μετατίθενται για το Σάββατο 29/11/2025, με την ακόλουθη αλλαγή στο πρόγραμμα:
-11:00 – 13:00: Εικαστικά δρώμενα στον πεζόδρομο της Ευθυμίου Γάτου.
Όλες οι υπόλοιπες εκδηλώσεις του Σαββατοκύριακου θα πραγματοποιηθούν κανονικά, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό.
