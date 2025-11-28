Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Αλλαγές στο GNTM: Ποια μέρα προστίθεται στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Αλλαγές στο GNTM: Ποια μέρα προστίθεται ...

Το ενδιαφέρον κορυφώνεται όσο ο διαγωνισμός προχωρά

Αλλαγές έρχονται στο πρόγραμμα του Star για το «GNTM», καθώς μεταφέρεται πλέον σε διπλή εβδομαδιαία προβολή.

Από δω και στο εξής, το ριάλιτι μόδας θα προβάλλεται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στις 21:00, με τα νέα επεισόδια να μπαίνουν δυναμικά στη μάχη της τηλεθέασης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού.

Το ενδιαφέρον κορυφώνεται όσο ο διαγωνισμός προχωρά και οι απαιτήσεις αυξάνονται, με τους διαγωνιζόμενους να διεκδικούν μια θέση στο χώρο της μόδας. Ποιος θα καταφέρει τελικά να φτάσει στην κορυφή;

Ειδήσεις Τώρα

Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Ο υπερβολικός ύπνος δεν είναι αθώος

Ποια ώρα της ημέρας είμαστε πιο στεναχωρημένοι και ποια πιο χαρούμενοι

Στα μονοπάτια του Αροάνιου: Το μαγικό δάσος του Πλανητέρου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags GNTM

Spotlight