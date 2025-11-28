Αλλαγές στο GNTM: Ποια μέρα προστίθεται στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Αλλαγές έρχονται στο πρόγραμμα του Star για το «GNTM», καθώς μεταφέρεται πλέον σε διπλή εβδομαδιαία προβολή.

Από δω και στο εξής, το ριάλιτι μόδας θα προβάλλεται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στις 21:00, με τα νέα επεισόδια να μπαίνουν δυναμικά στη μάχη της τηλεθέασης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού.

Το ενδιαφέρον κορυφώνεται όσο ο διαγωνισμός προχωρά και οι απαιτήσεις αυξάνονται, με τους διαγωνιζόμενους να διεκδικούν μια θέση στο χώρο της μόδας. Ποιος θα καταφέρει τελικά να φτάσει στην κορυφή;