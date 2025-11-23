Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ψήφισε στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ μαζί με τον γιο του

"Ψηφίζω με ένα εκκολαπτόμενο ΟΝΝΕΔιτακι!"
Το πρωί της Κυριακής, ο πρώην Γ.Γ. του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης ψήφισε για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας σε εκλογικό κέντρο της Αθήνας.
Ο κ. Δημητριάδης προχώρησε σε σχετική ανάρτηση, γράφοντας «Εκπαιδεύοντας τη νέα γενιά Νεοδημοκρατών. Ψηφίζω με ένα εκκολαπτόμενο ΟΝΝΕΔιτακι!
Καλή ψήφο σε όλους.»
Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα ο Γρηγόρης Δημητριάδης είναι ιδιαίτερα δραστήριος στα εσωκομματικά, συναντώντας καθημερινά στελέχη από όλα τα επίπεδα του γαλάζιου «οργανισμού», τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια.
