Κασσελάκης και Ευρωπαίοι Δημοκράτες δίπλα στον Μάριο: Στηρίζει τη μάχη για τη ζωή του 18χρονου

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατιας, Στέφανος Κασσελάκης, κινητοποίησε Ευρωπαίους Δημοκράτες για να στηρίξουν τη μητέρα του 18χρονου Μάριου, από το Αγρίνιο, που βρίσκεται στο Τορίνο για επείγουσα μεταμόσχευση ήπατος.

Η παρέμβαση περιλάμβανε πρακτική και ψυχολογική στήριξη, βοήθεια στις γραφειοκρατικές διαδικασίες και διασφάλιση πρόσβασης σε όλα όσα χρειάζεται, ενώ η μητέρα είχε βρεθεί μόνη και χωρίς κρατική βοήθεια σε αυτή την κρίσιμη στιγμή.

"Ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, πανηγύριζε για την αναχώρηση της πτήσης που μετέφερε τον διασωληνωμένο φοιτητή, η μητέρα του, Εύη, έμεινε ουσιαστικά μόνη στην Ιταλία, χωρίς καμία κρατική υποστήριξη για τη διαμονή, τις διαδικασίες και την ψυχολογική στήριξη που απαιτούνταν σε αυτή την κρίσιμη στιγμή", επισημαίνουν πηγές του Κινήματος Δημοκρατίας.

Από τις πληροφορίες, προκύπτει ότι ο Στέφανος Κασσελάκης επικοινώνησε προσωπικά με τη μητέρα και ζήτησε την άμεση κινητοποίηση των Ευρωπαίων Δημοκρατών.

Με τη συνδρομή της Ιταλίδας Περιφερειακής Συμβούλου Vittoria Nallo (Consigliera regionale Stati Uniti d’Europa), κλιμάκιο του Italia Viva επισκέφθηκε το Τορίνο και ανέλαβε πρωτοβουλίες για να στηρίξει την Εύη, παρέχοντας:

Πρακτική και ψυχολογική υποστήριξη σε καθημερινό επίπεδο.

Βοήθεια για τις γραφειοκρατικές και υγειονομικές διαδικασίες.

Διασφάλιση πρόσβασης σε όλα όσα χρειάζεται ώστε να βρίσκεται δίπλα στον γιο της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η παρέμβαση αυτή του Κινήματος Δημοκρατίας και των Ευρωπαίων συνεργατών του αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα ώστε η μητέρα να μην αντιμετωπίσει μόνη της την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και να μπορεί να στηρίξει τον Μάριο στη μάχη του για ζωή.