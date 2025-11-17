Ολυμπιακός: Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι χάρισαν στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ φανέλα με το όνομά της

Back to Top
Η ανάρτηση του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός τίμησε την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, κατά την επίσκεψή της στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τον αγώνα με τη Ζαλγκίρις στην 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, υποδέχτηκαν την πρέσβη και της προσέφεραν μια φανέλα του Ολυμπιακού με το όνομά της και το νούμερο 7, σε μια χειρονομία φιλίας και σεβασμού.

Η κίνηση αυτή έγινε αφορμή για ένα ευχάριστο στιγμιότυπο που ο Ολυμπιακός δημοσίευσε στα social media,συνοδευόμενο από τα εξής λόγια:

“Ο Ολυμπιακός B.C. είχε την τιμή να φιλοξενήσει την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τον αγώνα με τη Ζαλγκίρις! Οι πρόεδροι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος ήταν ενθουσιασμένοι που την καλωσόρισαν και μοιράστηκαν την αξέχαστη ατμόσφαιρα μιας ακόμα ευρωπαϊκής βραδιάς!”

