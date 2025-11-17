Πάτρα: Την Τετάρτη 19/11 στο Royal η παράσταση “Άγιος Νεκτάριος, από τη γη στον ουρανό”

Η θεατρική παράσταση “Άγιος Νεκτάριος, από τη γη στον ουρανό” όπου τον ρόλο του Αγίου Νεκταρίου υποδύεται ο Γιώργης Κοντοπόδης & τον ρόλο του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Σωφρονίου Δ΄ο αγαπητός ηθοποιός Κώστας Αρζόγλου, θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025 στην Πάτρα στο Royal στην Ακτή Δυμαίων στις 18.30 και στις 21.00.

Το έργο «Άγιος Νεκτάριος – Από τη γη στον ουρανό» του Θανάση Σταυρόπουλου συγκίνησε βαθιά το θεατρόφιλο κοινό και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές από θεατές και θεατρολόγους, και τώρα θα έχει την ευκαιρία το Πατρινό κοινό να απολαύσει την συγκεκριμένη παράσταση στο θέατρο Royal. Έχουν προγραμματιστεί αν δοθούν δύο (2) μοναδικές παραστάσεις, στις 18:30 η απογευματινή και στις 21:00 η βραδινή.

Η θεατρική παραγωγή «Άγιος Νεκτάριος – Από τη γη στον ουρανό», σε κείμενο του Θανάση Σταυρόπουλου, παραγωγή της Creatists υπό τη διεύθυνση της Κατερίνας Χάσκα, παρουσιάζει για πρώτη φορά επί σκηνής τη συγκλονιστική ζωή και τα θαύματα του Αγίου Νεκταρίου, όπως έχουν ιστορικά καταγραφεί και διασωθεί μέσα στους αιώνες.

Η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Ιεράς Μητρόπολης Πατρών. Έχει βραβευτεί από τον Οργανισμό «Φάρος Ελπίδας», που ιδρύθηκε από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Πέτρο. Πρόκειται για ένα έργο που συνδυάζει θεατρική δύναμη, σεβασμό στο ιερό πρόσωπο του Αγίου και βαθύ πνευματικό στοχασμό.

Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Άγιος Νεκτάριος, από τη Σηλυβρία της Θράκης μέχρι την Αίγινα, αποτελεί σύμβολο πίστης, υπομονής και αγάπης για τον συνάνθρωπο. Η παράσταση παρακολουθεί τη ζωή του, από τα πρώτα χρόνια και τη δράση του ως Ποιμενάρχης Πενταπόλεως, μέχρι τους διωγμούς και τις συκοφαντίες που υπέστη από κύκλους της Εκκλησίας.

Μέσα από μια αφήγηση που ισορροπεί ανάμεσα στο ιστορικό και το συγκινησιακό στοιχείο, ο θεατής βιώνει τον εσωτερικό αγώνα ενός ανθρώπου που μετατρέπει την αδικία σε πνευματική υπέρβαση.

Το κοινό ακολουθεί τα βήματά του σε ένα ταξίδι από τη Θράκη, την Κωνσταντινούπολη και τη Χίο, έως την Αίγυπτο, τη Λιβύη και την επιστροφή του στην Ελλάδα, όπου θα ιδρύσει τη Μονή Αγίας Τριάδος στην Αίγινα και θα αφήσει ανεξίτηλο πνευματικό αποτύπωμα.

Συντελεστές:

Παραγωγή : Creatists

περιοδικό ΠΑΤΡΙΝΟΡΑΜΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΜΚΕ

One Step Mον ΙΚΕ

Κείμενο: Θανάσης Σταυρόπουλος

Κίνηση: Κατερίνα Χάσκα

Σκηνικά: Δημήτρης Μέλλος

Κοστούμια: Μάγδα Καλέμη

Βοηθοί Σκηνοθέτη & Παραγωγής: Αρετή Τσιαμπόκαλου, Εβίτα Σταμάτη

Διεύθυνση Παραγωγής: Κατερίνα Χάσκα.

Δημόσιες Σχέσεις – Επικοινωνία: Αλίκη Δανάλη

Φωτογραφίες: Ευάγγελος Callow

Social Media: Betterfly Digital – Μαρλού Ξηνταριανού

Εταιρεία Παραγωγής: One Step Μον ΙΚΕ.

Στον ρόλο του Αγίου Νεκταρίου: Γιώργης Κοντοπόδης.

Στον ρόλο του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Σωφρονίου Δ΄: Κώστας Αρζόγλου.

Παίζουν ακόμα με σειρά εμφάνισης οι: Ανδρονίκη Αβδελιώτη, Γιώργος Ζώης, Μάνθος Καλαντζής, Κωνσταντίνα Σιλεβρή, Ραφαέλα Καβαζαράκη, Κατερίνα Παπαγιαννίδου.