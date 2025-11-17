Back to Top
Πάτρα: Εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη 19/11

Στο 51ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών από τις 17.30 έως τις 21.30

Ο Σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας “O Άγιος Χαράλαμπος” σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Π «Ο Άγιος Ανδρέας” και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προγραμματίζει εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη 19 Nοεμβρίου 2025.

Πιο συγκεκριμένα η αιμοδοσία θα γίνει στις 19/11/2025 στο 51o Δημοτικό Σχολείο Πατρών (17.30 - 21.30) σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 51ου Δημοτικού Σχολείου.

*Το 51ο δημοτικό σχολείο βρίσκεται στην οδό Κρεστένων 12, στην Πάτρα, 26332.

Αγαπητοί αιμοδότες, δώστε το παρών στο προσκλητήριο ανθρωπιάς και προσφοράς ζωής στους πάσχοντες συνανθρώπους - συμπολίτες  μας, κάντε το καλύτερο δώρο - ένα δώρο ζωής.

Οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ. Σήμερα εγώ αύριο εσύ κανείς δεν ξέρει την στιγμή, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Προσφέρετε 10 λεπτά από το χρόνο σας βοηθώντας όσους  έχουν ανάγκη.

«Δώστε αίμα, δώστε αγάπη, δώστε ζωή, είναι στο χέρι σας».

 

