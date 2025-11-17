Εναρκτήρια Εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος IDRON με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη, Φωκίωνα Ζαΐμη

"Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος IDRON, στο πλαίσιο του Interreg Euro-MED, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions), της Ελλάδας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος", αναφέρει η ανακοίνωση και συνεχίζει:

|Το πρόγραμμα, το οποίο εστιάζει στην αντιμετώπιση του αυξανόμενου κινδύνου λειψυδρίας, παρουσιάστηκε αναλυτικά, ενώ κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις για κοινές δράσεις και βιώσιμες λύσεις.

Στην εκδήλωση συμμετείχε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Βαλκανίων και Ευξείνου Πόντου της CPMR & Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, ο οποίος ανέδειξε τη σπουδαιότητα της διακρατικής συνεργασίας τονίζοντας τα κάτωθι: «Αντιμετωπίζουμε την ολοένα αυξανόμενη μείωση των υδάτινων πόρων και χρειαζόμαστε, άμεσα, λύσεις και σχέδιο πρόληψης. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα ψηφιακά εργαλεία, και την τεχνολογία με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση κινδύνου ξηρασίας, που είναι αποτέλεσμα της έλλειψης νερού. Πρόκειται για μια κοινή πρόκληση που απαιτεί συντονισμένη, πολυεπίπεδη αντιμετώπιση. Το πρόγραμμα IDRON προσφέρει ένα πλαίσιο συνεργασίας που συνδέει την επιστημονική γνώση με την περιφερειακή πολιτική στο θέμα της διαχείρισης του νερού. Είναι αναγκαίο να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να παλέψουμε όλοι μαζί για ένα καλύτερο μέλλον».

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα IDRON, Interreg Euro-MED είναι πολύ σημαντικό για την CPMR, την Ελλάδα και για όλες τις Περιφέρειες των Βαλκανίων και της Μαύρης θάλασσας. Ιδιαίτερα, για τη Δυτική Ελλάδα, που χαρακτηρίζεται από ημιαγροτικές περιοχές με περιορισμένη υδατική διαθεσιμότητα και παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας που εξαρτώνται από την άρδευση. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε, το διήμερο 10 με 11 Νοεμβρίου 2025 στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ενώ ολοκληρώθηκε με τη δέσμευση όλων των εταίρων να συμβάλουν στην εκπόνηση περιφερειακών σχεδίων ανθεκτικότητας στη λειψυδρία, προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε περιοχής, για ένα καλύτερο μέλλον".