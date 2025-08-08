Στο Δήμο Ζαχάρως η παράσταση «Άγιος Νεκτάριος, από τη γη στον ουρανό»

Η παράσταση συνδυάζει αποκαλυπτική αφήγηση με έντονα δραματικές σκηνές, μεταφέροντας τους θεατές, μέσα από ένα πλήρως τεκμηριωμένο και αριστοτεχνικά σκηνοθετημένο κείμενο, στον ενάρετο αλλά δύσκολο βίο του Αγίου Νεκταρίου. Στόχος είναι να υπενθυμίσει ότι, παρά τις αντιξοότητες της ζωής, ο δρόμος της αρετής και της ανθρωπιάς παραμένει πάντοτε φωτισμένος με δύναμη και ελπίδα.

Η παράσταση με τίτλο « Άγιος Νεκτάριος , από τη γη στον ουρανό» του Θανάση Σταυρόπουλου, σε σκηνοθεσία του Μενέλαου Τζαβέλλα με τον Κωνσταντίνο Νιάρχο στο ρόλο του Αγίου Νεκταρίου και με έκτακτη συμμετοχή του γνωστού και αγαπητού ηθοποιού Κώστα Αρζόγλου στον ρόλο του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Σωφρονίου Δ΄, θα παρουσιαστεί την Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025, και ώρα 21:30 στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Ζαχάρως στο γειτονικό νομό Ηλείας με ελεύθερη είσοδο.

Η παράσταση αξίζει να σημειωθεί πως τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Λίγα λόγια για το έργο

Ο Άγιος Νεκτάριος αποτελεί ζωντανό παράδειγμα εμπνευσμένης πίστης και ανυπέρβλητης υπομονής. Σε εποχές γεμάτες δυσκολίες και ανασφάλεια, η ζωή του γίνεται οδηγός για την αντιμετώπιση προκλήσεων και ανατροπών. Η αγάπη του για τον Θεό και τον συνάνθρωπο τον καθιστούν φωτεινό πρότυπο, δείχνοντάς μας πως η πνευματική δύναμη και η πίστη μπορούν να μας οδηγήσουν μέσα από κάθε δοκιμασία.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι ζωές μας χρειάζονται την εμπνευσμένη παρουσία του Αγίου Νεκταρίου, που μας υπενθυμίζει ότι ακόμη και στους πιο σκοτεινούς καιρούς, η αλληλεγγύη, η αγάπη και ο σεβασμός μπορούν να φωτίσουν τον δρόμο μας.

Με το έργο αυτό, ευελπιστούμε να (επανα)συστήσουμε στο θεατρικό κοινό τον άνθρωπο πίσω από τον Άγιο — τον Νεκτάριο εξ Σηλυβρίας, τον πρωτοπόρο παιδαγωγό, τον δάσκαλο της υπομονής, τον προστάτη των αδυνάτων, των φτωχών και των ανέργων. Το κοινό θα ακολουθήσει τον Νεκτάριο στο φιλανθρωπικό και ποιμαντικό του έργο αλλά και στις δοκιμασίες, τους διωγμούς και τις συκοφαντίες που υπέστη.

Από τη Θράκη στην Κωνσταντινούπολη, στη Χίο, στην Αθήνα, στην Αίγυπτο, στη Λιβύη και ξανά πίσω στην Ελλάδα, οι θεατές θα γνωρίσουν έναν «σύγχρονο» Άγιο, ο οποίος με την ταπεινότητα και την αφοσίωσή του εμπνέει μέχρι σήμερα.

Λίγα λόγια για τον βίο του Αγίου Νεκταρίου

Ο Άγιος Νεκτάριος γεννήθηκε το 1846 στη Σηλυβρία της τότε Τουρκοκρατούμενης Θράκης. Από πολύ νεαρή ηλικία αφιερώθηκε στην πνευματική ζωή, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη αφοσίωση στον Θεό. Σε ηλικία 43 ετών ανέλαβε την Επισκοπή Πενταπόλεως, όπου διακρίθηκε για τον λόγο του και τη φιλανθρωπία του.

Στη συνέχεια, υπήρξε στόχος αδικαιολόγητων κατηγοριών από μερίδα κληρικών και αξιωματούχων της Εκκλησίας, οι οποίοι, βλέποντας τη ραγδαία εξέλιξή του και την αγάπη του λαού, τον θεώρησαν πιθανό διάδοχο του Πατριάρχη Σωφρονίου Δ΄. Οι συκοφαντίες οδήγησαν στην απομάκρυνσή του από την επισκοπική θέση. Ο Άγιος αντιμετώπισε την αδικία με υπομονή και πνευματική δύναμη, συνεχίζοντας να προσφέρει ελπίδα σε όσους δοκιμάζονταν.

Η παράσταση ζωντανεύει τα πιο συγκινητικά και δραματικά κεφάλαια της ζωής του, προσφέροντας ένα βαθύ πνευματικό ταξίδι που συνδέει το κοινό με τη θρησκευτική μας κληρονομιά. Ο θεατής βιώνει τον πλούτο και τη θαυματουργία που κάνουν τον Άγιο Νεκτάριο πηγή έμπνευσης και ελπίδας.

Ερμηνεύουν οι:

Κώστας Αρζόγλου, Κωνσταντίνος Νιάρχος, Άννα Μωραίτου, Γιώργος Ζώης, Μάνθος Καλαντζής, Κωνσταντίνα Σιλεβρή, Ιωάννα Μαρμάρου, Ραφαέλα Καβαζαράκη.

Συντελεστές

Κείμενο: Θανάσης Σταυρόπουλος

Σκηνοθεσία: Μενέλαος Τζαβέλλας

Κίνηση: Κατερίνα Χάσκα

Σκηνικά: Δημήτρης Μέλλος

Κοστούμια: Μάγδα Καλέμη

Μουσική επιμέλεια: Μενέλαος Τζαβέλλας.

Εταιρεία Παραγωγής: Creatists | www.creatists.gr