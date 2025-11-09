Η Κιμ Καρντάσιαν απέτυχε στις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου: «Ήμουν τόσο κοντά»

Η Κιμ Καρντάσιαν απέτυχε στις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Καλιφόρνιας, όπως αποκάλυψε σε story στο Instagram το Σάββατο 8 Νοεμβρίου. Παρά την αποτυχία, δήλωσε αποφασισμένη να προσπαθήσει ξανά με μεγαλύτερη επιμονή.

«Λοιπόν… δεν είμαι ακόμα δικηγόρος», έγραψε η τηλεπερσόνα, προσθέτοντας με χιούμορ: «Απλά παίζω μία πολύ επιτυχημένη δικηγόρο στην τηλεόραση». Στη συνέχεια, δήλωσε: «Έξι χρόνια σε αυτό το ταξίδι για τη νομική και παραμένω αφοσιωμένη μέχρι να περάσω τις εξετάσεις. Χωρίς συντομεύσεις, χωρίς εγκατάλειψη, απλά περισσότερη μελέτη και ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα».

Η Κιμ Καρντάσιαν ευχαρίστησε «όλους όσοι την υποστήριξαν και την ενθάρρυναν» μέχρι τώρα. «Το να πέσεις είναι ενέργεια και όχι αποτυχία. Ήμουν τόσο κοντά στο να περάσω τις εξετάσεις και αυτό με κινητοποιεί ακόμα περισσότερο. Πάμε δυνατά!!!».

Η ίδια είχε ανακοινώσει αρχικά την απόφασή της να σπουδάσει Νομική σε συνέντευξή της το 2019 στο περιοδικό Vogue. Εξήγησε ότι την ενέπνευσε η θετική κατάληξη της υπόθεσης της Άλις Μαρί Τζόνσον, την οποία βοήθησε να αφεθεί ελεύθερη το 2018. Στο παρελθόν, έχει μιλήσει πολλές φορές για τις δυσκολίες της να γίνει δικηγόρος, μία επαγγελματική πορεία που είχε ακολουθήσει και ο αείμνηστος πατέρας της, Ρόμπερτ Καρντάσιαν.

