Κίλι Σφακιανάκη: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της- Ο Νότης δεν παραβρέθηκε

Η Κίλι Σφακιανάκη, σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, απεβίωσε σε ηλικία 62 ετών την Κυριακή 2 Νοεμβρίου. Η κηδεία της τελέστηκε σε κλειστό κύκλο συγγενών και φίλων το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στη Ριτσώνα.

Η οικογένειά της σεβάστηκε την τελευταία της επιθυμία για αποτέφρωση, την οποία και είχε διατυπώσει σε σημείωμα που άφησε, πριν τον θάνατό της. Περίπου 100 άτομα συγκεντρώθηκαν στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας και σε κλίμα συγκίνησης, είπαν το τελευταίο «αντίο» στην Κίλι Σφακιανάκη.

Η οικογένειά της ταξίδεψε από την Αγγλία για να τιμήσει τη μνήμη της, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νότης Σφακιανάκης δεν παραβρέθηκε στην τελετή. Τα δίδυμα παιδιά τους, Απόλλωνας και Αφροδίτη μίλησαν με συγκινητικά λόγια για τη μητέρα τους, ενώ στην αίθουσα προβλήθηκαν φωτογραφίες της οικογένειας.

Επιπλέον, ακούστηκαν και παίχτηκαν στο πιάνο τραγούδια, τα οποία είχε ζητήσει η ίδια η Κίλι Σφακιανάκη στο σημείωμα που άφησε.

Ο Νότης Σφακιανάκης και η Κίλι γνωρίστηκαν στην Κω το 1984. Ο τραγουδιστής γοητεύτηκε αμέσως από τη Βρετανίδα που εργαζόταν ως ξεναγός στο νησί και δεν άργησαν να γίνουν ζευγάρι. Το 1991 ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας, ενώ απέκτησαν μαζί δύο παιδιά, τα δίδυμα, Απόλλωνα και Αφροδίτη.

Στο παρελθόν, ο τραγουδιστής, που σήμερα έχει αποτραβηχτεί από τα «φώτα» της δημοσιότητας είχε παραχωρήσει συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» και είχε μιλήσει για την οικογένειά του, κάνοντας μία σπάνια εξομολόγηση. «Η μάνα είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στον πλανήτη. Η μάνα, η μητέρα, η γυναίκα. Η γυναίκα μου είναι ένα μεγάλο στήριγμα σε ό,τι έχω κάνει. Είμαι ένας φυσιολογικός γονιός», είχε πει.

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της Κίλι Σφακιανάκη γνωστοποίησε μέσω Instagram η δημοσιογράφος Ρούλα Χάμου. Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Το Πρωινό», η Κίλι Σφακιανάκη μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Ασκληπιείο Βούλας χωρίς σφυγμό, ενώ οι γιατροί επιχείρησαν ανάνηψη για περίπου 40 λεπτά.