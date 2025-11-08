Δικηγόρος Ιωάννα Τούνη: «Ζητάμε η δίκη για το revenge porn να γίνει κεκλεισμένων των θυρών, δε θέλουμε σόου»

Με αφορμή την εκδίκαση της υπόθεσης του revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, ο δικηγόρος της παραχώρησε αποκλειστικές δηλώσεις στο TLIFE, αποκαλύπτοντας νέες λεπτομέρειες.

Η γνωστή influencer, Ιωάννα Τούνη, θα βρεθεί στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, με στόχο να δικαιωθεί για το renvenge porn βίντεο, ενώ θα χρειαστεί να έρθει αντιμέτωπη με τους δύο άνδρες τους οποίους έχει καταγγείλει για διαρροή υλικού με προσωπικές της στιγμές.

«Τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου εκδικάζεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης η υπόθεση στην οποία παρίσταται η κα Ιωάννα Τούνη για να υποστηρίξει την κατηγορία σε βάρος δύο ατόμων που διέπραξαν κακουργηματική πράξη. Συγκεκριμένα, κατηγορούνται ότι διέδωσαν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα της κυρίας Τούνη σε τρίτα πρόσωπα, μη δικαιούμενα.

Δηλαδή, ένας εκ των κατηγορουμένων είχε γενετήσια πράξη με την κα Τούνη, ο δεύτερος κατηγορούμενος μαγνητοσκοπούσε και φωτογράφιζε τη γενετήσια πράξη, τη σεξουαλική πράξη και μετά και το βίντεο και τις φωτογραφίες τα διέδωσαν σε τρίτα πρόσωπα και αυτό προκάλεσε τεράστια ηθική βλάβη στην κα Τούνη» ανέφερε αρχικά ο κ. Δημητρακόπουλος στο TLIFE.

Στη συνέχεια, όπως ενημέρωσε ο ίδιος το αδίκημα τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος και προβλέπεται φυλάκιση έως και 10 ετών. «Η διαδικασία στο ποινικό ακροατήριο θα είναι μία επώδυνη δοκιμασία για την Ιωάννα Τούνη διότι θα ανακληθούν τραυματικά βιώματα γι’ αυτήν. Παρόλα αυτά, είναι μια γυναίκα με σθένος και με θάρρος, θα δώσουμε τη μάχη μας και θα ζητήσουμε οι δύο κατηγορούμενη να καταδικαστούν. Θα ζητήσουμε η ακροαματική διαδικασία να γίνει κεκλεισμένων των θυρών γιατί δε θέλουμε κάποιοι να μεταλλάξουν αυτήν την τραυματική εμπειρία σε ένα σόου. Και επίσης, επειδή είναι μία δίκη που θα προκαλέσει μεγάλη θλίψη και αναστάτωση στην κα Τούνη, γι’ αυτόν τον λόγο πιστεύω ότι πρέπει να γίνει κεκλεισμένων των θυρών».

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση του revenge porn βίντεο ξεκίνησε το 2020, όταν η Ιωάννα Τούνη έκανε μήνυση κατά δύο ανδρών, κατηγορώντας τους για τη διαρροή ενός βίντεο με προσωπικές της στιγμές, το οποίο είχε αρχίσει να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ήδη από το 2017.

«Ελπίζω αυτή τη φορά όντως η δίκη να γίνει τον Νοέμβριο, χωρίς κωλύματα και άλλες αναβολές. Θα κάνουμε υπομονή. Αυτή η κατάσταση δε γίνεται να μη με αφήσει ανεπηρέαστη όσο κι αν προσπαθώ να είμαι λειτουργική στην καθημερινότητά μου και να έχω και το μωρό μου και να βγάζω σε πέρας και τις δουλειές μου. Είναι κάτι το οποίο μου έχει στοιχίσει στο παρελθόν και συνεχίζει να μου στοιχίζει. Θα ήθελα ιδανικά να το κλείσω όλο αυτό και να γυρίσω σελίδα στη ζωή μου. Δε μπορώ να καταλάβω αυτό το νομικό κομμάτι με τις αναβολές» είχε δηλώσει η Ιωάννα Τούνη έξω από τα δικαστήρια τον περασμένο Μάιο.