Η Τέιλορ Σουίφτ απουσιάζει από τις φετινές υποψηφιότητες για Grammy- Το νέο της άλμπουμ δεν πληροί τα κριτήρια

Η περίοδος επιλεξιμότητας για τα φετινά Grammy κάλυπτε τις κυκλοφορίες από τις 31 Αυγούστου 2024 έως και τις 30 Αυγούστου 2025. Ωστόσο, η Τέιλορ Σουίφτ κυκλοφόρησε το δωδέκατο στούντιο άλμπουμ της στις 3 Οκτωβρίου 2025, δηλαδή περισσότερο από έναν μήνα μετά τη λήξη της προθεσμίας.

Η Τέιλορ Σουίφτ απουσιάζει από τις υποψηφιότητες των Grammy 2026, καθώς το νέο της άλμπουμ «The Life of a Showgirl» δεν πληροί τα χρονικά κριτήρια της Ακαδημίας. Οι υποψηφιότητες για την 68η απονομή ανακοινώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, χωρίς να περιλαμβάνουν το όνομα της 14 φορές βραβευμένης τραγουδίστριας.

Έτσι, το «The Life of a Showgirl» δεν μπορούσε να συμπεριληφθεί στις φετινές υποψηφιότητες, ενώ η τραγουδίστρια δεν είχε κυκλοφορήσει ούτε κάποιο single ή βίντεο μέσα στο χρονικό διάστημα που θα της επέτρεπε να συμμετάσχει στη διαδικασία. Το προηγούμενο άλμπουμ της, «The Tortured Poets Department», είχε κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2024.

Παρά το γεγονός ότι φέτος δεν θα διαγωνιστεί, η 35χρονη σταρ εξακολουθεί να κατέχει ιστορικά ρεκόρ στη διοργάνωση. Eίναι η πρώτη καλλιτέχνιδα που έχει κατακτήσει τέσσερις φορές το βραβείο «Άλμπουμ της Χρονιάς», για τα «Fearless» (2010), «1989» (2016), «Folklore» (2021) και «Midnights» (2024).

Επιπλέον, κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων υποψηφιοτήτων στην κατηγορία «Τραγούδι της Χρονιάς» (οκτώ συνολικά) και παραμένει η γυναίκα καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες υποψηφιότητες για «Άλμπουμ της Χρονιάς» (επτά ως το 2025).

Αν και δεν είναι σαφές αν η Tέιλορ Σουίφτ θα παρευρεθεί στη φετινή τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί την 1η Φεβρουαρίου 2026, δεν αποκλείεται να εμφανιστεί ως παρουσιάστρια ή καλλιτέχνιδα-έκπληξη στη σκηνή.