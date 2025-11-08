Άγιος έρωτας- spoiler: Ο Παύλος συλλαμβάνεται ξανά

Οι επόμενες εξελίξεις στη σειρά «Άγιος Έρωτας» φέρνουν στο προσκήνιο τον Παύλο και τον πατέρα Νικόλαο.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στη συνέχεια του «Άγιου έρωτα», στο γραφείο του, ο Παύλος ξεσπά άγρια εναντίον της Θάλειας μέσα στο γραφείο του. Τα λόγια του γίνονται φωνές, οι φωνές κινήσεις και μέσα σε μια στιγμή η ένταση μετατρέπεται σε βία. Η Θάλεια προσπαθεί να απομακρυνθεί, ο Παύλος όμως την αρπάζει και την τραντάζει με οργή, ώσπου η πόρτα ανοίγει με πάταγο. Ο Κυριάκος, κατακόκκινος από θυμό, μπαίνει μέσα αποφασισμένος.

«Φτάνει, Παύλο!» του λέει, και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η σκηνή αντιστρέφεται. Ο Κυριάκος ορμά πάνω του, τον αρπάζει και τον πετάει έξω από το γραφείο, μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα υπαλλήλων και πελατών. Ο Παύλος σωριάζεται, γεμάτος ντροπή και οργή. Το βλέμμα του συναντά εκείνο της Θάλειας για μια στιγμή, όμως εκείνη δεν νιώθει πια φόβο, μόνο λύτρωση. Η στιγμή αυτή γίνεται το σημείο μηδέν για όσα θα ακολουθήσουν στην πορεία.

Ο Κυριάκος μαζί με τον Αντρέα και τον Νικηφόρο έχουν αποφασίσει πως η αλήθεια πρέπει να βγει στο φως, όποιο κι αν είναι το τίμημα. Η παγίδα που στήνουν στον Παύλο είναι έξυπνη, σχεδιασμένη με ακρίβεια. Και όταν εκείνος, εγκλωβισμένος από τα ίδια του τα ψέματα, ομολογεί λίγο αργότερα τον φόνο της Κατρίν, κανείς δεν μπορεί να πιστέψει στα αυτιά του. Ο Παύλος συλλαμβάνεται και η Θάλεια είναι η πρώτη που δακρύζει: όχι από λύπη, αλλά από ανακούφιση. Ο εφιάλτης της τελειώνει.

Οι καταστάσεις στη Στέρνα όμως δεν είναι ποτέ απλές. Και ενώ όλοι πανηγυρίζουν για τη σύλληψή του, μια απρόσμενη κίνηση από τον δικηγόρο του Παύλου αλλάζει τα δεδομένα. Με ένα νομικό τέχνασμα, καταφέρνει να εξασφαλίσει την προσωρινή αποφυλάκισή του. Έτσι, την ημέρα των εγκαινίων του αρωματοπωλείου της Ειρήνης, ενώ η ατμόσφαιρα είναι γιορτινή, γεμάτη μουσική, χαμόγελα και ευχές, η πόρτα ανοίγει ξανά και αυτή τη φορά περνά μέσα ο Παύλος! Τα βλέμματα παγώνουν. Οι φωνές σωπαίνουν. Η Θάλεια νιώθει τα πόδια της να κόβονται. Ο Παύλος στέκεται στη μέση του μαγαζιού, χαμογελώντας με εκείνο το ψεύτικο, ειρωνικό του ύφος. Αλλά πριν προλάβει να πει οτιδήποτε, η πόρτα ανοίγει ξανά.

Ο Νικηφόρος, ψύχραιμος και αποφασιστικός, μπαίνει μέσα με στολή και ένταλμα στο χέρι. «Παύλο Μαρκόπουλε, συλλαμβάνεσαι ξανά» λέει δυνατά. Η φωνή του αντηχεί μέσα στη σιωπή και όλοι οι παρευρισκόμενοι γίνονται μάρτυρες της πτώσης ενός ανθρώπου που κάποτε φάνταζε παντοδύναμος. Η εικόνα αυτή διχάζει ολόκληρη την οικογένεια. Η Χλόη στέκεται στο πλευρό της Θάλειας: πιστεύει πως η Δικαιοσύνη επιτέλους έκανε το χρέος της. Η Θάλεια συμφωνεί, με ένα βλέμμα που μαρτυρά ανακούφιση και πόνο μαζί. Όμως η Σοφία και ο Βασίλης δεν μπορούν να δεχτούν την ιδέα πως ο πατέρας τους είναι δολοφόνος.

«Όχι, δεν μπορεί να το έκανε ο μπαμπάς!» λέει η Σοφία, και ο Βασίλης, πιο σιωπηλός αλλά εξίσου πεισμωμένος, την αγκαλιάζει… Για εκείνους ο Παύλος παραμένει το θύμα μιας πλεκτάνης. Και είναι έτοιμοι να τον υπερασπιστούν μέχρι τέλους.

Η Φανή πλησιάζει τον ιερέα

Μακριά από τη Στέρνα, στη Λαμία, ένας άλλος άνθρωπος παλεύει με τους δικούς του δαίμονες. Ο πατέρας Νικόλαος, με τη γνωστή του ηρεμία και ταπεινότητα, δέχεται να βγει για έναν περίπατο με τη Φανή. Είναι μια απλή βόλτα, γεμάτη κουβέντες και χαμόγελα, αλλά στο τέλος της, καθώς ο ήλιος δύει πίσω από τα δέντρα, εκείνος μένει μόνος να προσεύχεται. «Κύριε, δώσε μου δύναμη να μη χαθώ» ψιθυρίζει. Η Φανή, όμορφη και γλυκιά, με τη στήριξη της Πετρούλας, αρχίζει να τον πλησιάζει όλο και περισσότερο και να τον διεκδικεί. Ο

πατέρας Νικόλαος βρίσκεται παγιδευμένος ανάμεσα στην πίστη και στον πειρασμό, σε μια εσωτερική μάχη που μόνο ο ίδιος μπορεί να δώσει. Κάθε συνάντηση μαζί της τον φέρνει πιο κοντά στο όριο. Η Φανή δεν δείχνει να καταλαβαίνει τη θέση του – ή ίσως την καταλαβαίνει πολύ καλά. Ένα βλέμμα, ένα άγγιγμα, μια κουβέντα παραπάνω, κι εκείνος νιώθει την ψυχή του να τρέμει. Προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις, να βρει τη δύναμη να μείνει πιστός στον δρόμο του Θεού. Μα όσο περισσότερο το προσπαθεί, τόσο πιο βαθιά βυθίζεται στη σύγχυση.