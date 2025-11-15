Μυτιλήνη: Νεκρός 45χρονος εργάτης που έπεσε από στέγη σπιτιού

Ένας 45χρονος εργάτης έχασε την ζωή του, όταν έπεσε από ύψος κατά τη διάρκεια εργασιών που εκτελούνταν σε στέγη σπιτιού στη Μυτιλήνη, το μεσημέρι του Σαββάτου (14/11).

Σύμφωνα με το enikos.gr ο 45χρονος υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος ζούσε εδώ και πολλά στη Μυτιλήνη και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός έκανε κάποιες εργασίες σε στέγη σπιτιού στην περιοχή του αεροδρομίου όταν έπεσε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες από μεγάλο ύψος στο έδαφος.

Ήταν ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος είχε πέσει στα τέλη Αυγούστου στην θάλασσα στο επιβατηγό λιμάνι για σώσει μια γυναίκα που κατά την επιβίβασή της στο πλοίο της γραμμής, γλίστρησε και έπεσε στο λιμάνι.

Ήταν εργαζόμενος σε κατάστημα εστίασης κάνοντας ταυτόχρονα και δεύτερη δουλειά αυτή στην οποία έχασε τη ζωή του.

Το Εργατικό Κέντρο Μυτιλήνης εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία καλεί σε συγκέντρωση αύριο Κυριακή 16 Νοέμβρη, στις 12 το μεσημέρι στη πλατεία Σαπφούς.

Οι χαμηλοί μισθοί, η ακρίβεια, το υψηλό κόστος ζωής αναγκάζουν χιλιάδες εργαζόμενους να κάνουν και δεύτερη και τρίτη δουλειά. Ο τραγικός θάνατος τους συναδέλφου μας, φέρνει στο φως την έλλειψη μέτρων προστασίας της υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι για την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων. Οι κίνδυνοι αυτοί γεννιούνται από την πολιτική αυτής της κυβέρνησης και των προηγούμενων, αναφέρει η ανακοίνωση.