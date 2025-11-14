Συγκλονίζει η Μάριον Τζόουνς: “Τα γόνατά μου κρέμονται από μια κλωστή, αλλά ακόμα στέκομαι όρθια”

Αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα των σπριντ στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και στις αρχές εκείνης του 2000, σάρωσε τα μετάλλια σε Παγκόσμια πρωταθλήματα και Ολυμπιακούς Αγώνες, όμως στο τέλος έμεινε στη μνήμη όλων ως μία ντοπαρισμένη.

Ο λόγος για τη Μάριον Τζόουνς, η οποία στα 50 της χρόνια παλεύει με μια σπάνια αυτοάνοση απομυελινωτική ασθένεια, η οποία επηρεάζει κυρίως τα οπτικά νεύρα και τον νωτιαίο μυελό.

Η Αμερικανή πάλαι ποτέ πρωταθλήτρια δημοσίευσε ένα VIDEO στα social media, στο οποίο αναφέρεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζει λόγω της ασθένειάς της, η οποία την αναγκάζει να ζητά βοήθεια ακόμα και για να κατέβει τις σκάλες, επειδή τα γόνατά της είναι σε άσχημη κατάσταση.

“Με ρωτούν πάντα: “Είσαι η Μάριον Τζόουνς; Ήσουν η πιο γρήγορη γυναίκα στον κόσμο!” Κανείς δεν ρωτάει πώς είναι τα γόνατά μου. Λοιπόν, τα γόνατά μου κρέμονται από μια κλωστή, αλλά ακόμα στέκομαι όρθια”, ήταν τα λόγια της.

