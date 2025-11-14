Καραλής: Η δυσλεξία και ο τραυματισμός που πήγε να τον τελειώσει στα 18

Τα συγκινητικά λόγια του Καραλή για την οικογένεια του: Είναι το φως, με έβγαλαν έξω και από τραυματισμούς και από ρατσισμό γιατί έχω περάσει πολύ δύσκολα

Για τις δυσκολίες που συνάντησε στη ζωή του τόσο με τη δυσλεξία όσο και με τον τραυματισμό που παραλίγο να του κόψει την καριέρα στα 18, τον πατέρα του που είναι και προπονητής του, την οικογένειά του και τη σύντροφό του Αναστασία Μαγαλιού μίλησε το βράδυ της Πέμπτης ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος είχε την τύχη να ακούσει και τον δημόσιο έπαινο από τον μεγάλο Σεργκέι Μπούμπκα. Τα συγκινητικά λόγια του Μανόλο για την οικογένεια του

«Ο πατέρας μου είναι ένας άνθρωπος που δίνει τα πάντα για την οικογένειας του. Μας μεγάλωσε με πολλή αγάπη. Η μητέρα μου ήρθε 3 ετών στην Ελλάδα με τη θεία μου. Ο παππούς μου στην Ουγκάντα ήταν Μουσουλμάνος, έγινε Χριστιανός και ήρθε στην Ελλάδα για να μάθει για τον χριστιανισμό. Οπότε η μητέρα μου μεγάλωσε, εδώ, ξεκίνησε στίβο στον Πύργο της Ηλείας και έτσι γνωρίστηκαν με τον πατέρα μου» είπε ο Μανόλο στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Συνεχίζοντας, δε, για τον πατέρα του είπε ότι «είναι πολύ δύσκολη η συνεργασία πατέρα-γιου-προπονητή-αθλητή. Είναι και για τους δύο δύσκολη. Πρέπει να βρεθεί χρυσή τομή, Οι πρώτοι μήνες ήταν δύσκολοι αλλά μαθαίνοντας με ως αθλητή και εγώ εκείνον ως προπονητή βρήκαμε τη χρυσή Τομή. Ως συνεργάτης με ακούει, τον ακούω, είναι γνώστης, έχει μάθει μαζί μου, είναι άνθρωπος που με ένα βλέμμα μου καταλαβαίνει την ψυχοσύνθεση μου».

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-de85fzxbmalt" ></iframe> </div>

«Δεν πίστευα ότι θα επιστρέψω μετά τον τραυματισμό μου άλλα όταν πιστεύουν οι άλλοι αυτοί είναι το φως»

Ο Έλληνας ολυμπιονίκης του επί κοντώ αναφέρθηκε στον τραυματισμό που είχε στα 18 και ο οποίος παραλίγο να τερματίσει την καριέρα του: «Είχα ένα μεγάλο τραυματισμό με οστικό οίδημα. Δεν ήμουν στο ιατρείο όταν είπαν στη μητέρα μου ότι "ο Εμμανουήλ δεν θα επανέλθει στο ίδιο επίπεδο". Τότε είχα κάνει παγκόσμια ρεκόρ σε επίπεδο εφήβων. Ο τραυματισμός αυτός ήταν πολύ δύσκολος αλλά με την πίστη, την αγάπη στην οικογένεια ήταν αυτό που με κράτησε και πάλεψα για να καταφέρω να φτάσω σε αυτό το επίπεδο. Εγώ δεν το πίστευα ότι θα επιστρέψω άλλα όταν πιστεύουν οι άλλοι αυτοί είναι το φως. Η οικογένεια είναι το φως. Με έβγαλαν έξω και από τραυματισμούς και από ρατσισμό γιατί έχω περάσει πολύ δύσκολα όπως πολλοί άνθρωποι. Είμαι ευγνώμων που έχω τέτοια οικογένεια που με έχει μεγαλώσει».

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-de85g7dqe2rl" ></iframe> </div>

Το πρόβλημα της δυσλεξίας

Όσον αφορά τον αγώνα που έδωσε με τη δυσλεξία περιέγραψε πως «μεγαλώνοντας εγώ όταν πήγαινα σχολείο μαζί με την αδελφή μου ήμασταν στην τάξη, η καθηγήτρια έλεγε κάτι απλό ρωτούσε το καταλάβατε όλοι έλεγαν "ναι", ενώ εγώ δεν είχα καταλάβει. Έλεγα "χαζός είμαι;" Σε μια τέτοια εύθραυστη ηλικία χάνεις τον κόσμο κάτω από τα πόδια σου. Ήμουν τυχερός που πήγαν οι καθηγητές στη μητέρα μου και είπαν μήπως έχω δυσλεξία. Τελικά όντως είχα δυσλεξία, Ξεκίνησα λογοθεραπεία γιατί δεν μπορούσα π.χ. να πω το ρ ή να εκφράσω αυτά που σκεφτόμουν. Ήμουν τυχερός που με ξεκίνησε η οικογένειά μου λογοθεραπεία, στην αρχή ήταν πολύ δύσκολα αλλά μεγαλώνοντας βρήκα την άλλη μου αγάπη τον αθλητισμό».

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-de85gpcpjkvd" ></iframe> </div>

Εμμανουήλ Καραλής για τη σύντροφό του: «Η Αναστασία είναι ο άνθρωπος που θα αφεθώ»

Ο Εμμανουήλ Καραλής εξομολογήθηκε, επίσης, ότι αν και είναι πολύ νέος για να γίνει μπαμπάς «είναι σίγουρο ότι θα γίνω χαζομπαμπάς. Μου αρέσει η οικογένεια, θέλω να κάνω πολλά παιδιά. Μακάρι να είμαστε υγιείς εγώ και η σύντροφός μου. Να μην κάνω 4 παιδιά;». Ειδικά, δε, για τη σύντροφό του Αναστασία Μαγαλιού δήλωσε «εξίσου τυχερός που έχω μια σύντροφο που καταλαβαίνει πόσο δύσκολη είναι η δουλειά που κάνω. Προσπαθεί να με ακολουθεί. Είναι ο άνθρωπος που θα αφεθώ, είμαι ο πραγματικός εαυτός μου. Έχουμε καταφέρει την ισορροπία χάρη στην Αναστασία γιατί αυτή είναι που κρατάει όλο το καράβι. Είναι ένας άνθρωπος που ήταν δίπλα μου στα δύσκολα. Πάμε για 10 χρόμνια μαζί, είμαστε μαζί από έφηβοι».

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-de85gwzrumj5" ></iframe> </div>

Σεργκέι Μπούμπκα: Να προσέχεις τον εαυτό σου

Στην εκπομπή μίλησε και θρύλος του επί κοντώ Σεργκέι Μπούμπκα ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Έλληνα επικοντιστή. «Γειά σου Εμμανουήλ. Συγχαρητήρια με την καταπληκτική σεζόν και τη βελτίωση της τεχνικής σου. Σου εύχομαι όλα τα καλύτερα, έχεις μεγάλες δυνατότητες και σπουδαίο μέλλον. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο φίλε μου, να προσέχεις τον εαυτό σου»