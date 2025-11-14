Νατάσα Ράγιου: Η μάχη με το αυτοάνοσο που την ταλαιπωρεί

Σε συνέντευξή της η πατρινή δημοσιογράφος μίλησε για τον γιο της
Η Νατάσα Ράγιου σε συνέντευξή της στο περιοδικό "Λοιπόν" αναφέρθηκε στον γιο της και στον λόγο που δεν έκανε δεύτερο παιδί αλλά και στη μάχη με τη ψωρίαση.
Στη συνέντευξή της η Πατρινή δημοσιογράφος ανέφερε:
Δεν σου πέρασε ποτέ από το μυαλό να κάνεις κι άλλο παιδί;
Η αλήθεια είναι πως επειδή ο Φάνης κάνει για δέκα παιδιά, το πολυσκέφτηκα να κάνω κι άλλο. Δεν σου κρύβω όμως ότι, όσο ακόμα μπορούσα, μου πέρασε από το μυαλό να κάνουμε ένα παιδί μαζί με τον Τζοβάνι. Ήμασταν μάλιστα κάποια στιγμή πολύ κοντά σε αυτό. Όμως, μετά από πολλή σκέψη, είπαμε πως επειδή και οι δύο έχουμε ήδη ζήσει τη φάση της οικογένειας, εκείνος έχει δύο παιδιά από τον πρώτο του γάμο κι εγώ ένα, προτιμήσαμε να ζήσουμε λίγο πιο ανάμενα, μόνοι μας. Ήταν μια γλυκιά και ώριμη απόφαση. Θέλαμε να απολαύσουμε τη σχέση μας, να τη ζήσουμε μαζί από την αρχή. Διαλέξαμε το «εμείς οι δύο» και ελπίζω να μην το μετανιώσουμε ποτέ.
Έχεις αναφέρει δημόσια ότι αντιμετώπισες πρόβλημα με την ψωρίαση;
Ναι, είχα και έχω πάντα. Η ψωρίαση δεν φεύγει. Την αντιμετωπίζω από τα 20 μου χρόνια, από τότε δηλαδή που ξεκίνησε. Τότε δεν ήταν ακόμη τόσο γνωστό το θέμα των αυτοάνοσων, δεν είχαν γίνει όπως λέω χαριτολογώντας «μόδα», γιατί πλέον σχεδόν όλοι έχουν από κάποιο αυτοάνοσο, ειδικά ψυχοσωματικής φύσης.
Από τότε λοιπόν το διαχειρίζομαι με ομοιοπαθητική. Άλλες φορές με θυμάται, άλλες με ξεχνάει, αλλά οφείλω να πω πως σήμερα είμαι σε πολύ καλύτερη κατάσταση απ’ ό,τι παλιότερα.
