Αριάνα Γκράντε: Η στιγμή που θαυμαστής την αρπάζει στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας του «Wicked: For Good»

Η Αριάνα Γκράντε δέχθηκε απρόσμενη επίθεση από θαυμαστή της κατά την πρεμιέρα της ταινίας «Wicked: For Good» στη Σιγκαπούρη, με τη συμπρωταγωνίστριά της, Σίνθια Ερίβο, να επεμβαίνει για να την προστατεύσει στο κόκκινο χαλί.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, ένας άνδρας φέρεται να πλησίασε τρέχοντας την τραγουδίστρια και να την άρπαξε, προκαλώντας αναστάτωση στην εκδήλωση.

Ο άνδρας, που είχε μακριά μαύρα μαλλιά με βαμμένες μπλε ανταύγειες, έβαλε το χέρι του γύρω από την Αριάνα Γκράντε, τραβώντας την κοντά του καθώς εκείνη προσπαθούσε να ξεφύγει.

Εκείνη τη στιγμή η Σίνθια Ερίβο, έτρεξε και την πήρε από τα χέρια του ενώ μέλη της ασφάλειας απομάκρυναν τον άγνωστο άνδρα.

Η Αριάνα Γκράντε, φαινόταν πολύ ταραγμένη μετά το περιστατικό ενώ οι θαυμαστές της αναγνώρισαν αμέσως τον εισβολέα στο κόκκινο χαλί ως τον Johnson Wen, ο οποίος είναι γνωστός στο διαδίκτυο ως «Pyjama Man». Ο Wen δημοσίευσε το δικό του βίντεο του συμβάντος στο Instagram, γράφοντας: «Αγαπητή Ariana Grande, σε ευχαριστώ που με άφησες να πηδήξω μαζί σου στο κίτρινο χαλί».