GNTM: Αγνώριστοι οι παίκτες στην επίδειξη μόδας του Λάκη Γαβαλά

Ο Λάκης Γαβαλάς παρουσίασε τις δημιουργίες του στο «Athens Fashion Week» το βράδυ της Τετάρτης (12.11.2025), επιλέγοντας για μοντέλα του πολλούς παίκτες που συμμετέχουν στο φετινό GNTM.

Ο Λάκης Γαβαλάς παρακολουθούσε με τους συμπαρουσιαστές του, στο GNTM, τις προσπάθειες των παικτών και έδειχνε ικανοποιημένος, στα πλάνα που μεταδόθηκαν. Ο σχεδιαστής είχε αναφέρει στο παρελθόν, πως πολλοί από τους διαγωνιζόμενους έχουν τις δυνατότητες για να κάνουν καριέρα.

Νάρκισσος, Εντουάρντο, Άννα, Γιασμίν, Ελένη, Ραφαηλία, Ξένια, Σάββας και Γιώργος έκαναν πασαρέλα και τράβηξαν τα βλέμματα, με τον κριτή του GNTM, Λάκη Γαβαλά, να απολαμβάνει το αποτέλεσμα όντας ανάμεσα στους θεατές και έχοντας δίπλα του την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.