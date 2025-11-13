Γιώργος Λιανός: «Το Survivor είναι ένα πρόγραμμα “love to hate”, πείραξε ο όρος “επαρχιώτης”

«Με πιάνουν τα γέλια με τα σχόλια και τις αντιδράσεις για το τρέιλερ του Survivor», σχολίασε με χαμόγελο ο γνωστός παρουσιαστής
Δηλώσεις στην εκπομπή Buongiorno παραχώρησε ο Γιώργος Λιανός. Ο γνωστός παρουσιαστής απάντησε και για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για το νέο Survivor και την ομάδα των επαρχιωτών!
«Με πιάνουν τα γέλια με τα σχόλια και τις αντιδράσεις για το τρέιλερ του Survivor. Είναι ένας τοπικός διαχωρισμός, για να φτιάξουμε δύο ομάδες», είπε αρχικά ο παρουσιαστής του ριάλιτι επιβίωσης.
«Το Survivor είναι ένα πρόγραμμα “love to hate”. Εμείς θέλουμε να ικανοποιήσουμε τα γούστα των τηλεθεατών και να περάσουμε καλά. Έχω ακούσει για τις καταγγελίες στο ΕΣΡ, είναι υπερβολικό. Πείραξε ο όρος “επαρχιώτης”, σχολίασε στο τέλος ο Γιώργος Λιανός.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr