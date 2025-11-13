Γιώργος Λιανός: «Το Survivor είναι ένα πρόγραμμα “love to hate”, πείραξε ο όρος “επαρχιώτης”

Δηλώσεις στην εκπομπή Buongiorno παραχώρησε ο Γιώργος Λιανός. Ο γνωστός παρουσιαστής απάντησε και για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για το νέο Survivor και την ομάδα των επαρχιωτών!

«Με πιάνουν τα γέλια με τα σχόλια και τις αντιδράσεις για το τρέιλερ του Survivor. Είναι ένας τοπικός διαχωρισμός, για να φτιάξουμε δύο ομάδες», είπε αρχικά ο παρουσιαστής του ριάλιτι επιβίωσης.