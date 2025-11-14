Η Lady Gaga μίλησε για την ψυχική της υγεία: «Έκανα το “A star is born” υπό τη δράση λιθίου»

«Είχα ψυχωσικό επεισόδιο, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα… Κατέρρευσα εντελώς», εξομολογήθηκε
Η Lady Gaga μοιράστηκε τις δυσκολίες που βίωσε πρωταγωνιστώντας στην ταινία «A Star Is Born», αποκαλύπτοντας ότι βρισκόταν υπό φαρμακευτική αγωγή καθ' όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων και ότι λίγο αργότερα βυθίστηκε σε ένα ψυχωσικό επεισόδιο.
Το φιλμ του, με τον Μπράντλεϊ Κούπερ στον ρόλο του πρωταγωνιστή και του σκηνοθέτη, χάρισε στη διάσημη τραγουδίστρια διθυραμβικές κριτικές για την ερμηνεία της και το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για το σάουντρακ με τίτλο «Shallow».
Ωστόσο, στα παρασκήνια, όπως είπε η ίδια, κατέρρεε. Μια εβδομάδα αφότου εξασφάλισε επτά υποψηφιότητες για Grammy για το νέο της άλμπουμ «Mayhem», η 39χρονη σταρ παραχώρησε συνέντευξη διαμελιζόταν» όσο γύριζε την ταινία.
«Έκανα το A Star Is Born υπό τη δράση λιθίου», δήλωσε η Lady Gaga. Λίγο μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, και ενώ βρισκόταν σε περιοδεία, υπέστη αυτό που περιγράφει ως ένα «ψυχωσικό επεισόδιο». «Μια μέρα, η αδερφή μου, μου είπε: “Δεν βλέπω πια την αδελφή μου”», μοιράστηκε.
«Και τότε ακύρωσα την περιοδεία. Μια μέρα πήγα στο νοσοκομείο για ψυχιατρική φροντίδα. Χρειαζόμουν να κάνω ένα διάλειμμα. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα… Κατέρρευσα εντελώς. Ήταν πραγματικά τρομακτικό. Υπήρξε μια περίοδος που δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να γίνω καλά. Νιώθω πραγματικά τυχερή που είμαι ζωντανή. Ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται δραματικό, αλλά ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό», πρόσθεσε.
Τώρα, η Lady Gaga έχει βρει επιτέλους, όπως τόνισε, γαλήνη και αγάπη, ενώ υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο που έπαιξε στην ανάρρωσή της ο αρραβωνιαστικό της, Μάικλ Πολάνσκι. «Το να είμαι ερωτευμένη με κάποιον που νοιάζεται για την πραγματική εμένα έκανε τεράστια διαφορά», είπε στο Rolling Stone.
Ωστόσο, η αυτογνωσία, σύμφωνα με την ίδια, απαίτησε δουλειά. «Πώς μαθαίνεις να είσαι ο εαυτός σου με κάποιον όταν δεν ξέρεις να είσαι ο εαυτός σου με κανέναν;», αναρωτήθηκε. Μετά από χρόνια δυσκολιών, η Lady Gaga πλέον θεωρεί τον εαυτό της «έναν υγιή και ολοκληρωμένο άνθρωπο».
