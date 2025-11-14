Η Lady Gaga μίλησε για την ψυχική της υγεία: «Έκανα το “A star is born” υπό τη δράση λιθίου»

Η Lady Gaga μοιράστηκε τις δυσκολίες που βίωσε πρωταγωνιστώντας στην ταινία «A Star Is Born», αποκαλύπτοντας ότι βρισκόταν υπό φαρμακευτική αγωγή καθ' όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων και ότι λίγο αργότερα βυθίστηκε σε ένα ψυχωσικό επεισόδιο.

Το φιλμ του, με τον Μπράντλεϊ Κούπερ στον ρόλο του πρωταγωνιστή και του σκηνοθέτη, χάρισε στη διάσημη τραγουδίστρια διθυραμβικές κριτικές για την ερμηνεία της και το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για το σάουντρακ με τίτλο «Shallow».

Ωστόσο, στα παρασκήνια, όπως είπε η ίδια, κατέρρεε. Μια εβδομάδα αφότου εξασφάλισε επτά υποψηφιότητες για Grammy για το νέο της άλμπουμ «Mayhem», η 39χρονη σταρ παραχώρησε συνέντευξη διαμελιζόταν» όσο γύριζε την ταινία.

«Έκανα το A Star Is Born υπό τη δράση λιθίου», δήλωσε η Lady Gaga. Λίγο μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, και ενώ βρισκόταν σε περιοδεία, υπέστη αυτό που περιγράφει ως ένα «ψυχωσικό επεισόδιο». «Μια μέρα, η αδερφή μου, μου είπε: “Δεν βλέπω πια την αδελφή μου”», μοιράστηκε.