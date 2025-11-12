Κύκλωμα ναρκωτικών: Προσωρινά κρατούμενοι η φερόμενη ως αρχηγός και δύο ακόμη μέλη - Αρνούνται τις κατηγορίες

Τον δρόμο για την φυλακή παίρνουν ακόμη τρεις κατηγορούμενοι ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ενώ τους αποδίδεται και παράνομη διακίνηση μεταναστών.

Μετά τις πολύωρες απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας, αποφασίστηκε η προσωρινή κράτηση της 52χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται ως αρχηγός της οργάνωσης, καθώς και ενός 50χρονου και ενός 42χρονου, που θεωρούνται βασικά μέλη του κυκλώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 52χρονη αρνήθηκε κατηγορηματικά τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και τη διακίνηση ναρκωτικών, υποστηρίζοντας ότι είναι απλώς χρήστρια. Όσον αφορά τις συνομιλίες που της αποδίδονται με ρασοφόρους, φέρεται να ισχυρίστηκε πως έγιναν για λόγους πίστης και όχι λόγω παράνομων συναλλαγών.

Από την πλευρά του, ο 50χρονος αρνήθηκε επίσης όλες τις κατηγορίες, δηλώνοντας πως ουδέποτε βρέθηκαν ναρκωτικές ουσίες στην κατοχή του ή σε χώρους που ελέγχθηκαν. Στην απολογία του υποστήριξε ότι κανείς δεν τον εμπλέκει άμεσα ή έμμεσα σε διακίνηση, αγορά ή πώληση ναρκωτικών και χαρακτήρισε «τελείως αστεία» την κατηγορία ότι επιμελούνταν την καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης.

Χθες είχαν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση, ανάμεσά τους και ο γνωστός YouTuber ιερέας.