Η Παναχαϊκή έχασε 1-0 από τον Παναιγιάλειο, 5η φετινή ήττα σε 9 αγώνες… (ΦΩΤΟ)

Σε ένα παιχνίδι - ντέρμπι, φυσικά με πολλή ένταση, φάσεις και μονομαχίες, ο Παναιγιάλειος κατάφερε να νικήσει την Παναχαϊκή με 1-0 στο Αίγιο για την 8η αγωνιστική της Γ΄ Εθνικής.

Ήταν η δεύτερη ήττα της Παναχαϊκής στα ντέρμπι της Αχαΐας, είχε προηγηθεί αυτή από την Θύελλα Πατρών.

Το γκολ πέτυχε με κεφαλιά ο Λιάτος στο 72ο λεπτό. Η Παναχαϊκή στο 39΄ έμεινε με παίκτη λιγότερο, καθώς ο Αγουρίδης είδε -σωστά- δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Λιάτο.

Η 8η ήττα της

Συνολικά οι δύο ομάδες έχουν παίξει μέχρι σήμερα σε 44 επίσημα παιχνίδια, για την Α' Εθνική, τη Β' Εθνική, τη Γ' Εθνική, το Κύπελλο Ελλάδας και το τοπικό πρωτάθλημα της Α' ΕΠΣ Αχαϊας. Σε αυτά τα 44 παιχνίδια η Παναχαϊκή έχει 26 νίκες και ο Παναιγιάλειος 8, ενώ 10 ματς έληξαν ισόπαλα. Τα γκολ είναι 64-35 υπέρ της Παναχαϊκής. Ανά διοργάνωση έχουμε (με πρώτη την Παναχαϊκή, Ν-Ι-Η γκολ): Α' Εθνική: 2-2-1 και 5-4 γκολ. Β' Εθνική: 10-4-4 και 22-15. Γ' Εθνική: 4-2-3 και 13-8. Κύπελλο Ελλάδας: 2-1-0 και 6-3. Α' ΕΠΣΑ: 8-1-1 και 19-6.

Έχασε η Θύελλα

Πισωγύρισμα για την Θύελλα η Πατρών η οποία αν και πάλεψε, “πλήρωσε” τα αμυντικά λάθη και έχασε εντός έδρας, με 2-1 από το Λουτράκι.

Τα αποτελέσματα

4ος όμιλος - 7η αγωνιστική

ΠΑΣ Κόρινθος – Πανγυθεατικός 0-0

Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή 1-0 (72' Λιάτος)

ΑΟ Μιλτιάδης – Πανθουριακός 0-3 (48' Τιμπλαλέξης, 50'-89' Αγγελής)

Θύελλα Πατρών – ΑΟ Λουτρακίου 1-2 (86' Κωνσταντινίδης / 49' Στρατίκης, 74' Κατσούκης)

Ερμής Μελιγούς – Πέλοπας Κιάτου 0-1 (82' )

ΠΑΣ Πύργος – ΑΠΣ Ζάκυνθος 0-0

Επόμενη αγωνιστική

16/11/2025, 15:00

Πανγυθεατικός - Ζάκυνθος

Παναχαϊκή - ΠΑΣ Κόρινθος

Πανθουριακός - Πύργος

ΑΟ Λουτρακίου - Παναιγιάλειος

Πέλοψ Κιάτου - ΑΟ Μιλτιάδης

Ερμής Μελιγούς - Θύελλα Πατρών

Τα φετινά της αποτελέσματα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ

Γ’ Εθνική 8 3-1-4 11-9

Κύπελλο 1 0-0-1 1-2

Σύνολο 9 3-1-5 12-11