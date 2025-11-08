Ο Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας για Θρασύβουλο Μαυρομμάτη: «Θα μείνει στη μνήμη όλων ως ένας άνθρωπος ευθύνης, γνώσης και προσφοράς»

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση
Ο Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας αποχαιρετάει τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη ο οποίος έφυγε από τη ζωή.
Η συλλυπητήρια ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας για τον θάνατο του Θρασύβουλου Μαυρομμάτη:
Ο Ιατρικός κόσμος της Πάτρας αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη, αφοσιωμένο παιδίατρο, Πανεπιστημιακό δάσκαλο και πρώην Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών (Ι.Σ.Π., 13/11/1992 – 13/7/1993).
Ο εκλιπών υπήρξε εξέχουσα πολύπλευρη προσωπικότητα που υπηρέτησε με συνέπεια την ιατρική επιστήμη, το Πανεπιστήμιο, την ιατρική κοινότητα και την κοινωνία της Αχαΐας. Η συμβολή του στην οργάνωση και λειτουργία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, καθώς και η μακρόχρονη δράση του στα κοινά, άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα.
Ο Θρασύβουλος Μαυρομμάτης θα μείνει στη μνήμη όλων μας ως ένας άνθρωπος ευθύνης, γνώσης και προσφοράς.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του.
Δυτική Αχαΐα: Η ανακοίνωση της αστυνομίας για τη διακίνηση και χρήση ναρκωτικών μέσα σε Γυμνάσιο
Το ελληνικό FBI αναλαμβάνει τον έλεγχο από σήμερα σε καταυλισμούς Ρομά- Το νέο σχέδιο 24ωρης αστυνόμευσης
Καιρός: Σε πορτοκαλί προειδοποίηση η Δυτική Ελλάδα- Διαδοχικές κακοκαιρίες με ισχυρές καταιγίδες
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr