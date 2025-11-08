Ο Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας για Θρασύβουλο Μαυρομμάτη: «Θα μείνει στη μνήμη όλων ως ένας άνθρωπος ευθύνης, γνώσης και προσφοράς»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας αποχαιρετάει τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη ο οποίος έφυγε από τη ζωή.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας για τον θάνατο του Θρασύβουλου Μαυρομμάτη:

Ο Ιατρικός κόσμος της Πάτρας αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη, αφοσιωμένο παιδίατρο, Πανεπιστημιακό δάσκαλο και πρώην Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών (Ι.Σ.Π., 13/11/1992 – 13/7/1993).

Ο εκλιπών υπήρξε εξέχουσα πολύπλευρη προσωπικότητα που υπηρέτησε με συνέπεια την ιατρική επιστήμη, το Πανεπιστήμιο, την ιατρική κοινότητα και την κοινωνία της Αχαΐας. Η συμβολή του στην οργάνωση και λειτουργία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, καθώς και η μακρόχρονη δράση του στα κοινά, άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Ο Θρασύβουλος Μαυρομμάτης θα μείνει στη μνήμη όλων μας ως ένας άνθρωπος ευθύνης, γνώσης και προσφοράς.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του.