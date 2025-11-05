Ερυθρός Αστέρας- Παναθηναϊκός 86-68: Συντριβή στο Βελιγράδι

Τραγική εμφάνιση του τριφυλλιού
O Παναθηναϊκός θυμήθηκε να εμφανιστεί στο Βελιγράδι στο τέταρτο δεκάλεπτο, όταν όλα είχαν κριθεί, με αποτέλεσμα να γνωρίσει τη συντριβή με 86-68 από τον Ερυθρό Αστέρα, για την 9η αγωνιστική της Euroleague.
Ο λαβωμένος Παναθηναϊκός είχε μία καλή δικαιολογία, ότι αγωνίστηκε στο Βελιγράδι χωρίς σέντερ (σ.σ. εκτός Χολμς, Γιούρτσεβεν, Λεσόρ). Αυτό δεν σήμαινε, όμως, ότι η ομάδα του Αταμάν θα έπρεπε να ταξιδέψει στο Βελιγράδι για να χάσει από τα… αποδυτήρια.
Οι πράσινοι ήταν τραγικοί για τρία δεκάλεπτα, ο Κέντρικ Ναν δεν εμφανίστηκε ποτέ στο παιχνίδι, με αποτέλεσμα ο Ερυθρός Αστέρας να κάνει… πλάκα και να πανηγυρίσει μία από τις πιο εύκολες νίκες του στην Euroleague.
Το τελικό -18 ίσως κολακεύει τον Παναθηναϊκό, μιας και στο τρίτο δεκάλεπτο η διαφορά άγγιξε τους 30 πόντους. Το σύνολο του Αταμάν έπαιξε μπάσκετ μόνο στο τέταρτο δεκάλεπτο, όταν όλα είχαν κριθεί.
Ο Τζέντι Όσμαν και ο Κώστας Σλούκας ήταν οι μόνοι που διασώθηκαν από πλευράς Παναθηναϊκού, ενώ θετική ήταν και η προσπάθεια του Νίκου Ρογκαβόπουλου.
Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς ανέβηκε στο 7-2 (5-1 εντός και 2-1 εκτός έδρας), μετρώντας επτά διαδοχικές νίκες, ενώ εκείνη του Εργκίν Αταμάν έπεσε στο 5-4 (3-1 εντός και 2-3 εκτός έδρας).
Ο αγώνας δεν χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης. Ο Παναθηναϊκός ήταν τραγικός στα πρώτα τρία δεκάλεπτα. Είχε 0/10 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο και βρέθηκε πίσω στο σκορ μόνο με 20-12.
Η διαφορά εκτοξεύτηκε στους 22 πόντους (42-20) στο 17′. Εκείνη την ώρα, οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν ένα επιμέρους 12-4 μέχρι την ανάπαυλα για να μειώσουν σε 46-32 (20′).
Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός ήταν ακόμα χειρότερος, βγάζοντας εικόνα διάλυσης. Η διαφορά εκτοξεύτηκε στους 27 πόντους (67-40) στο 30′, με τον Ερυθρό Αστέρα να χαλαρώνει στη συνέχεια και τον Παναθηναϊκό να βρίσκει την ευκαιρία να πλησιάζει ακόμα και στους 11 πόντους (78-67).
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-12, 46-32, 67-40, 86-68.
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ομπράντοβιτς): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 14 (0/7 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 5 λάθη), Πλάβτσιτς, Μιλγένοβιτς 6, Μπάτλερ 8 (0/2 τρίποντα, 3 ριμπάπυντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο), Νταβιντόβατς 4 (3 ριμπάουντ), Κάλινιτς 7 (1/4 τρίποντα, 4 ασίστ, 2 λάθη), Ντόμπριτς 10 (2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ιζούντου 8 (3 ριμπάουντ), Μοτιεγιούνας 8, Οτζελέγιε 7 (4 ριμπάουντμ 4 μπλοκ), Μονέκε 14 (8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη).
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 7 (0/2 τρίποντα, 2 ασίστ, 2 λάθη), Όσμαν 14 (3/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Σλούκας 16 (1/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 12 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σαμοντούροβ, Γκραντ 1, Κουζέλογλου (2 ριμπάουντ), Ναν 6 (1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 7 λάθη), Τολιόπουλος 3 (1), Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 7 (1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μήτογλου 2.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr