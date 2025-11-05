Ερυθρός Αστέρας- Παναθηναϊκός 86-68: Συντριβή στο Βελιγράδι

O Παναθηναϊκός θυμήθηκε να εμφανιστεί στο Βελιγράδι στο τέταρτο δεκάλεπτο, όταν όλα είχαν κριθεί, με αποτέλεσμα να γνωρίσει τη συντριβή με 86-68 από τον Ερυθρό Αστέρα, για την 9η αγωνιστική της Euroleague.

Ο λαβωμένος Παναθηναϊκός είχε μία καλή δικαιολογία, ότι αγωνίστηκε στο Βελιγράδι χωρίς σέντερ (σ.σ. εκτός Χολμς, Γιούρτσεβεν, Λεσόρ). Αυτό δεν σήμαινε, όμως, ότι η ομάδα του Αταμάν θα έπρεπε να ταξιδέψει στο Βελιγράδι για να χάσει από τα… αποδυτήρια.

Οι πράσινοι ήταν τραγικοί για τρία δεκάλεπτα, ο Κέντρικ Ναν δεν εμφανίστηκε ποτέ στο παιχνίδι, με αποτέλεσμα ο Ερυθρός Αστέρας να κάνει… πλάκα και να πανηγυρίσει μία από τις πιο εύκολες νίκες του στην Euroleague.

Το τελικό -18 ίσως κολακεύει τον Παναθηναϊκό, μιας και στο τρίτο δεκάλεπτο η διαφορά άγγιξε τους 30 πόντους. Το σύνολο του Αταμάν έπαιξε μπάσκετ μόνο στο τέταρτο δεκάλεπτο, όταν όλα είχαν κριθεί.

Ο Τζέντι Όσμαν και ο Κώστας Σλούκας ήταν οι μόνοι που διασώθηκαν από πλευράς Παναθηναϊκού, ενώ θετική ήταν και η προσπάθεια του Νίκου Ρογκαβόπουλου.

Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς ανέβηκε στο 7-2 (5-1 εντός και 2-1 εκτός έδρας), μετρώντας επτά διαδοχικές νίκες, ενώ εκείνη του Εργκίν Αταμάν έπεσε στο 5-4 (3-1 εντός και 2-3 εκτός έδρας).

Ο αγώνας δεν χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης. Ο Παναθηναϊκός ήταν τραγικός στα πρώτα τρία δεκάλεπτα. Είχε 0/10 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο και βρέθηκε πίσω στο σκορ μόνο με 20-12.

Η διαφορά εκτοξεύτηκε στους 22 πόντους (42-20) στο 17′. Εκείνη την ώρα, οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν ένα επιμέρους 12-4 μέχρι την ανάπαυλα για να μειώσουν σε 46-32 (20′).

Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός ήταν ακόμα χειρότερος, βγάζοντας εικόνα διάλυσης. Η διαφορά εκτοξεύτηκε στους 27 πόντους (67-40) στο 30′, με τον Ερυθρό Αστέρα να χαλαρώνει στη συνέχεια και τον Παναθηναϊκό να βρίσκει την ευκαιρία να πλησιάζει ακόμα και στους 11 πόντους (78-67).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-12, 46-32, 67-40, 86-68.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ομπράντοβιτς): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 14 (0/7 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 5 λάθη), Πλάβτσιτς, Μιλγένοβιτς 6, Μπάτλερ 8 (0/2 τρίποντα, 3 ριμπάπυντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο), Νταβιντόβατς 4 (3 ριμπάουντ), Κάλινιτς 7 (1/4 τρίποντα, 4 ασίστ, 2 λάθη), Ντόμπριτς 10 (2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ιζούντου 8 (3 ριμπάουντ), Μοτιεγιούνας 8, Οτζελέγιε 7 (4 ριμπάουντμ 4 μπλοκ), Μονέκε 14 (8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 7 (0/2 τρίποντα, 2 ασίστ, 2 λάθη), Όσμαν 14 (3/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Σλούκας 16 (1/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 12 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σαμοντούροβ, Γκραντ 1, Κουζέλογλου (2 ριμπάουντ), Ναν 6 (1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 7 λάθη), Τολιόπουλος 3 (1), Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 7 (1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μήτογλου 2.