Προμηθέας- Λέγκια Βαρσοβίας 72-85: Έχασαν το παιχνίδι και τη διαφορά οι Πατρινοί

Ο Προμηθέας βρέθηκε σε κακό βράδυ, γνωρίζοντας βαριά ήττα από τη Λέγκια Βαρσοβίας με 85-72 στην Πάτρα, για την 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Basketball Champions League.

Ο Προμηθέας όχι μόνο δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη και να “αγκαλιάσει” την πρόκριση στην επόμενη φάση, αλλά έχασε και τη διαφορά, καθώς είχε επικρατήσει με 4 πόντους στην Πολωνία.

Οι δύο ομάδες έχουν πλέον ρεκόρ 2-2, με τους Πολωνούς να έχουν το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία. Στο 3-1 βρίσκεται η Ρίτας, ενώ στο 1-3 είναι η Χάιντελμπεργκ.

Για τους νικητές, κορυφαίος ήταν ο Χάντερ με 14 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ σε εξαιρετικό βράδυ βρέθηκαν ο Ρομπ Γκρέι και ο Νάσος Μπαζίνας, όμως ήταν πολύ μόνοι.

Ο Αμερικανός γκαρντ πέτυχε 20 πόντους χωρίς να αστοχήσει ποτέ (7/7 δίποντα, 6/6 βολές), ενώ ρεκόρ καριέρας στο BCL έκανε ο Μπαζίνας με 23 πόντους (3/4 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 5/6 βολές).

Τα δεκάλεπτα: 15-28, 32-52, 47-66, 72-85.