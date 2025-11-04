Κρήτη: Εντάλματα σύλληψης για τα τρία αδέλφια μετά το φονικό στα Βορίζια - Σε εξέλιξη οι έρευνες - Συγγενείς σε ρόλο μεσολαβητή

Η αστυνομία «χτενίζει» τις περιοχές και τα πιθανά κρησφύγετα ενώ οι έρευνες επεκτείνονται και στον διπλανό νομό του Ρεθύμνου.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη η τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου αναμένεται να επισκεφθεί το ΠΑΝΓΗ στο οποίο νοσηλεύονται τα δύο άτομα της ίδιας οικογένειας, και τα οποία εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το ERTNews, εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης των τριών αδελφών για το φονικό και ταυτόχρονα σύμφωνα με πληροφορίες, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία της οικογένειας προσπαθούν να τους πείσουν να παραδοθούν πριν από την Πέμπτη, οπότε και αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό όσων εμπλέκονται στο αιματοκύλισμα στα Βορίζια Κρήτης.

Χθες, πάνοπλοι αστυνομικοί έκαναν έφοδο σε τρία διαμερίσματα στο κέντρο του Ρεθύμνου. Πρόκειται για σπίτια συγγενών των τριών αδελφών που καταζητούνται. Υπήρχαν πληροφορίες ότι είχαν βρει εκεί καταφύγιο, σύμφωνα με το Star. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα όπλο και ένα μαχαίρι, ενώ συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη του ενός, τα αδέλφια όμως δεν ήταν εκεί.

Ειδικές δυνάμεις σαρώνουν τα γύρω βουνά και χωριά και χρησιμοποιούν και drones.



Πρόκειται για τα τρία αδέλφια με τα αρχικά: Μ.Φ., 29 ετών, Γ.Φ., 27 ετών. Σε αυτόν ανήκει μάλιστα και το σπίτι στο οποίο τοποθετήθηκε και η βόμβα, καθώς και τον μικρότερο μόλις 19 ετών Κ.Φ. Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται φρουρούμενοι, ο αδελφός τους Α.Φ., 25 ετών, και ένας ακόμη, ο Μ.Σ., 30 ετών. Αυτοί οι δύο θα απολογηθούν την Πέμπτη.

Περίπου 100 κάλυκες μάζεψαν οι αστυνομικοί από το σημείο που έπεσαν οι δύο νεκροί και οι τέσσερις τραυματίες. Όμως όταν έφτασαν οι αστυνομικοί δεν βρήκε κανένα όπλο στο σημείο. Θεωρούν ότι τα εξαφάνισαν όσοι συμμετείχαν στο μακελειό και βοήθησαν τους δράστες να διαφύγουν.

Ο 39χρονος που έχασε τη ζωή του έχει απασχολήσει πολλές φορές τις αστυνομικές αρχές για διάφορα αδικήματα, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκβιασμό και ζωοκλοπές. Ερώτημα παραμένει ακόμα αν ο νεκρός είναι ο αυτουργός της βομβιστικής επίθεσης που πυροδότησε το μακελειό.

Τι ψάχνουν οι Αρχές

Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ κάτοικοι εγκαταλείπουν προσωρινά τα σπίτια τους. Την ίδια ώρα, αναπάντητο παραμένει το ερώτημα για το ποιος σκότωσε τον Φανούρη Καργάκη αλλά και την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Οι αρχές «χτενίζουν» την περιοχή όχι μόνο για τον εντοπισμό των τριών φερόμενων δραστών, αλλά και για τυχόν όπλα και πυρομαχικά που εκτιμάται ότι μεταφέρθηκαν σε κρυψώνες, υπό τον φόβο να εντοπιστούν μέσα σε σπίτια του χωριού.

Ακόμα δεν έχει ταυτοποιηθεί το άτομο που σκότωσε τον 39χρονο αλλά ούτε εκείνο που άνοιξε πυρ δύο φορές προς την πλευρά της 56χρονης γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της από τα πυρά. Θεωρείται μάλιστα ότι πρόκειται για πρόσωπο εκτός της δικογραφίας των 6 ταυτοποιημένων δραστών. Η ατμόσφαιρα στα Βορίζια παραμένει βαριά.

Μετά την κηδεία του 39χρονου, οι κάτοικοι περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις, ενώ πολλές οικογένειες έχουν επιλέξει να φύγουν προσωρινά από το χωριό, μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά, με τις αρχές να μην έχουν ακόμη ανακοινώσει πότε θα επαναλειτουργήσουν.