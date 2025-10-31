Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η 1η Συνάντηση Χορωδιών «Αντηχήσεις»

Τη Συνάντηση οργανώνει η «Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας» την Κυριακή 2/11 στο Royal, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι προετοιμασίες για την πραγματοποίηση της 1ης Συνάντησης Χορωδιών «Αντηχήσεις» 2025, που οργανώνει η «Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας» με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που έχει στόχο την ανέλιξη και προβολή της χορωδιακής πράξης στην πόλη της Πάτρας.
Η συνάντηση αφορά σε συμμετοχή Πατρινών χορωδιών και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, στις 8 το βράδυ, στο θέατρο του Πολυχώρου «ROYAL» στην Ακτή Δυμαίων.
Θα συμμετάσχουν με τη σειρά παρουσίασης τους, τα εξής χορωδιακά σχήματα:
· ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» (Διεύθυνση: Αρετούσα Νικολοπούλου)
· ΧΟΡΩΔΙΑ «voiShes» ΡΥΘΜΟΤΟΠΟΥ (Διεύθυνση: Εμμανουέλα Μανωλάτου)
· ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΧΟΡΩΔΙΑ «ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΑ FEMINA» (Διεύθυνση: Δήμητρα Πίτσου)
· ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΤΕ ΠΑΤΡΑΣ (Διεύθυνση: Αρετούσα Νικολοπούλου)
· «TIMBRES FEMALE VOCAL ENSEMBLE» Πανεπιστημιακού Πολιτιστικού Ομίλου «Τέχνης Κίνηση» (Διεύθυνση: Δώρα Πετρίδη)
· ΜΙΚΤΟ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ «CORO AVANTI» Μουσικού Ομίλου Πατρών «Ορφεύς» (Διεύθυνση: Λίνα Γερονίκου)
· ΝΕΑΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» (Διεύθυνση: Λούση Χριστοδούλου).
Οι χορωδίες θα ερμηνεύσουν έργα από το διεθνές και εγχώριο χορωδιακό ρεπερτόριο, με συνοδεία οργάνων ή a cappella.
Η είσοδος για το κοινό θα είναι μεν ελεύθερη, αλλά με προσκλήσεις, που διατίθενται (εφ’ όσον υπάρχει περιθώριο) από τα γραφεία της «Πολυφωνικής», καθημερινά 10-1 το πρωί και 6-9 το απόγευμα.
Τηλ. 2610 222248 και 2610279679. www.polyphonikipatras.gr
