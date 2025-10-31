Πάτρα: Στο Φιλολογικό Βραδινό στις 3/11 καλεσμένος ο Κώστας Αθανασόπουλος

Ο συμπολίτης Καθηγητής-Λογοτέχνης θα μιλήσει με θέμα: «Στρατιωτική θητεία:Γραφή και Μνήμη» - Στις 19.00
Η Εταιρεία Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος συνεχίζει τα φιλολογικά βραδινά στην αίθουσα της Στέγης Γραμμάτων "Κωστής Παλαμάς" στην οδό Κορίνθου πλησίον της Κολοκοτρώνη στην Πάτρα.
Στο Φιλολογικό Βραδινό της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της Στέγης Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» έχει προσκληθεί να μιλήσει ο Κώστας Αθανασόπουλος, Καθηγητής-Λογοτέχνης με θέμα: «Στρατιωτική θητεία:Γραφή και Μνήμη».
Την εκδήλωση θα προλογίσει και θα συντονίσει ο αντιπρόεδρος της Εταιρείας Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος, κ. Φώτης Δημητρόπουλος.
Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.
