Απόψε λόγω Halloween προβάλλεται η εμβληματική ταινία τρόμου «Ψυχώ»

Φέτος το Halloween έρχεται να στοιχειώσει το HAU Movie Club καλώντας τους τολμηρούς σινεφίλ να ζήσουν μια αξέχαστη εμπειρία τρόμου με την προβολή της εμβληματικής ταινίας «Ψυχώ» (Psycho), Aμερικανικής παραγωγής 1960, σε σκηνοθεσία του μετρ του σασπένς Alfred Hitchcock με πρωταγωνιστές την Τζάνετ Λι και τον Άντονι Πέρκινς.

Η ταινία θα προβληθεί απόψε Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 στις 19:00 στο θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Αθήνα - μετρό: Πανεπιστήμιο) με ελεύθερη είσοδο για το σινεφίλ κοινό. Η ταινία προβάλλεται με υπότιτλους στα ελληνικά.

Yπόθεση:

Η Marion Crane, μια νεαρή γυναίκα σε απόγνωση, κλέβει 40.000 δολάρια και ξεκινά ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή. Στον δρόμο της, το απομονωμένο Bates Motel και ο ντροπαλός, μυστηριώδης ιδιοκτήτης του, Norman Bates, θα αλλάξουν για πάντα τη μοίρα της... και μαζί την ιστορία του κινηματογράφου.

Η ταινία που όταν πρωτοκυκλοφόρησε, δίχασε τους κριτικούς, τρόμαξε γενιές θεατών και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του κινηματογράφου, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη για μια και μοναδική προβολή! Μια παραγωγή που προκάλεσε την οργή των πουριτανών της εποχής, αλλά τελικά κατέκτησε κοινό και κριτικούς, αποσπώντας Χρυσή Σφαίρα για την Janet Leigh, 4 υποψηφιότητες για Όσκαρ, ανάμεσά τους και αυτή για Καλύτερη Σκηνοθεσία για τον Χίτσκοκ, και τέλος υποψηφιότητα για το Βραβείο Σκηνοθεσίας από το Σωματείο Αμερικανών Σκηνοθετών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στις 19:00

Θέατρο Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Αθήνα)

Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.

* Η ταινία προβάλλεται με ελληνικούς υπότιτλους.

Eπιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ