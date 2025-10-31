Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Φ. Ζαΐμη για το κλείσιμο των καταστημάτων ΕΛΤΑ στην Αχαΐα

Επιστολή προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτριο Παπαστεργίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΛΤΑ Α.Ε. Γρηγόρη Σκλήκα απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, μετά την απόφαση να κλείσουν τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ σε Χαλανδρίτσα, Κλειτορία και Δάφνη, στην ΠΕ Αχαΐας.

Ο κ. Ζαϊμης ζητά την ανάκληση της απόφασης που υποβαθμίζει ακόμη περισσότερο τις υπηρεσίες προς τους πολίτες των περιοχών της Αχαΐας και έχει ήδη προκαλέσει αγανάκτηση στις τοπικές κοινωνίες.

Η επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη, έχει ως εξής :

“Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Η αιφνιδιαστική και χωρίς καμία διαβούλευση απόφαση της Διοίκησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. να κλείσουν τα καταστήματα ΕΛΤΑ στις περιοχές Βραχνέικα του Δήμου Πατρέων, Χαλανδρίτσα του Δήμου Ερυμάνθου, Κλειτορία και Δάφνη του Δήμου Καλαβρύτων Αχαΐας, έχει προκαλέσει αναστάτωση στις τοπικές κοινωνίες του Νομού μας.

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της ΕΛΤΑ Α.Ε, κεντρικά καταστήματα και υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα κλείνουν συνεχώς και οι αποφάσεις αυτές αφορούν κυρίως ορεινές ή απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας για τις οποίες θα πρέπει ως Πολιτεία και Φορείς να επιδείξουμε ιδιαίτερη ευαισθησία.

Ουσιαστικά δεν μιλάμε για μια αναδιάρθρωση της λειτουργίας της ΕΛ.ΤΑ Α.Ε. που έχει μόνο οικονομικά-εταιρικά αποτελέσματα, αλλά για μια απόφαση με κοινωνικές επιπτώσεις και μάλιστα σοβαρές στην καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών.

Πρόκειται για μια περαιτέρω υποβάθμιση ορεινών ή απομακρυσμένων περιοχών που και στην Αχαΐα - όπως και σε ολόκληρη τη χώρα – στερούνται όλο και περισσότερες σημαντικές υπηρεσίες, με το κλείσιμο τραπεζικών υποκαταστημάτων, την κατάργηση ή συγχώνευση υπηρεσιών, ακόμη δε και την απομάκρυνση ATM για την εξυπηρέτηση των κατοίκων κ.ο.κ.